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Идет второй день международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".



Сегодня министерство спорта Самарской области подписало соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Республикой Карелия и Псковской областью, со Всероссийским физкультурно-спортивным обществом "Трудовые резервы", акционерным обществом "Мой спорт" и Театром Марии Киселевой.



Идет общение с представленными на выставке "Современный спорт. Инновации и перспективы" производителями спортивного оборудования и экипировки, работающими в отрасли спорта.



Проходят дискуссии, конференции и сессии по темам детско-юношеского и адаптивного спорта, спортивной медицины, управленческих кадров, строительства инфраструктуры, медийного освещения спортивных событий.



В течение всего дня на стенде Самарской области проходят интервью и интерактив со спортсменами. Чемпионка мира Ксения Полякова провела утреннюю разминку, чемпионы России по фигурному катанию в танцах на льду Егор Базин и Елизавета Худайбердиева сыграли в настольный футбол, а международный гроссмейстер, чемпион мира Олег Дашков провел сеанс одновременной игры в шашки, не оставив шансов ни одному из соперников.

Фото: минспорта СО