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«Металлург» (Магнитогорск) – «Лада» (Тольятти) - 1:3

Шайбы забросили:

1:0 – Люк Джонсон

1:1 – Глеб Булычев

1:2 – Трой Джозефс

1:3 – Остап Сафин

Первый гол в матче на 4-ой минуте забил форвард «Металлурга» Люк Джонсон - 1:0.

Хоккеисты «Лады» после пропущенной шайбы не отошли от своей осторожной игры, и это дало свой результат ближе к перерыву. Алексей Ожгихин на скорости преодолел чужую синюю линию, нашел диагональной передачей Глеба Булычева и 20-летний защитник с кистей запустил снаряд четко под ловушку Ильи Набокова, впервые отличившись в КХЛ – 1:1.

На 35-ой минуте вторая атакующая тройка «Лады» умчала в быструю контратаку, которую точным броском с убойной позиции завершил Трой Джозефс. 1:2.

Подопечные Олега Браташа приложили максимум усилий для сохранения положительного для себя результата на табло и в этом преуспели. «Автозаводцы» хладнокровно разрушали атаки соперника и за две с половиной минуты до финальной сирены отличились в третий раз. Остап Сафин протащил шайбу из своей зоны в нейтральную и от красной линии направил ее в опустевшие магнитогорские ворота – 1:3.

Итог – победа «Лады» над одним из лидеров регулярного чемпионата КХЛ.

Теперь тольяттинский коллектив возвращается в Челябинск, где 18 сентября вновь сразится с местным «Трактором», сообщает пресс-служба ХК "Лада".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"