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Хоккеисты «Лады» в Магнитогорске одержали волевую победу над «Металлургом» - 3:1

16 сентября 2023 23:12
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18 сентября в Челябинске «Лада» вновь сразится с местным «Трактором».

«Металлург» (Магнитогорск) – «Лада» (Тольятти) - 1:3 

Шайбы забросили:

1:0 – Люк Джонсон 
1:1 – Глеб Булычев 
1:2 – Трой Джозефс 
1:3 – Остап Сафин 

Первый гол в матче на 4-ой минуте забил форвард «Металлурга» Люк Джонсон - 1:0.

Хоккеисты «Лады» после пропущенной шайбы не отошли от своей осторожной игры, и это дало свой результат ближе к перерыву. Алексей Ожгихин на скорости преодолел чужую синюю линию, нашел диагональной передачей Глеба Булычева и 20-летний защитник с кистей запустил снаряд четко под ловушку Ильи Набокова, впервые отличившись в КХЛ – 1:1.

На 35-ой минуте вторая атакующая тройка «Лады» умчала в быструю контратаку, которую точным броском с убойной позиции завершил Трой Джозефс. 1:2.

Подопечные Олега Браташа приложили максимум усилий для сохранения положительного для себя результата на табло и в этом преуспели. «Автозаводцы» хладнокровно разрушали атаки соперника и за две с половиной минуты до финальной сирены отличились в третий раз. Остап Сафин протащил шайбу из своей зоны в нейтральную и от красной линии направил ее в опустевшие магнитогорские ворота – 1:3.

Итог – победа «Лады» над одним из лидеров регулярного чемпионата КХЛ.

Теперь тольяттинский коллектив возвращается в Челябинск, где 18 сентября вновь сразится с местным «Трактором», сообщает пресс-служба ХК "Лада".

 

Фото:   пресс-служба ХК "Лада"

 

 

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