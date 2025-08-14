Губернатор Федорищев обсудил с олимпийским чемпионом Алексеем Немовым строительство «Немов-центра»

108

В четверг, 14 августа, губернатор Вячеслав Федорищев в Москве на базе представительства Самарской области провел встречу с Алексеем Немовым, заслуженным мастером спорта РФ, четырехкратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира по спортивной гимнастике. Стороны обсудили задачи по реализации проекта «Немов-центр».



Губернатор подчеркнул: принято окончательное решение о строительстве гимнастического центра в Тольятти. «И для города, и для всей области это радостное событие, проект очень долгожданный, он обсуждался годами, все его давно ждут – у нас есть все возможности перейти к делу», - отметил он.

«Очень большая профессиональная школа наших самарских гимнастов сейчас тренируется в хороших условиях, но мы должны создать лучшие. Причем условия для развития не только спортивной составляющей, но и зрелищной, чтобы к нам приезжали на крупные спортивные мероприятия, соревнования», - сказал Вячеслав Федорищев.

Как считает глава региона, нужно прорабатывать детали проекта «на опережение», чтобы, открывшись, центр был лучшим спортивным гимнастическим объектом.



«Действительно, уже с 1996 года мы ждем этот спортивный объект, который будет объединять и популяризировать мой вид спорта, давший мне возможности и путевку в жизнь. Уверен, что, когда это будет воплощено, мы еще увидим много чемпионов, но самое главное - чтобы этот объект приносил людям пользу, потому что наш город и наша самарская земля это заслужили. Очень рад, что сегодня есть возможность это обсудить с вами, - обратился Алексей Немов к губернатору. - Я готов помогать всем, чем смогу».

На встрече Вячеслав Федорищев сообщил о планах областного правительства заложить первый камень в строительство «Немов-центра» в ноябре текущего года – в рамках международного форума «Россия – спортивная держава».

Напомним, XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Самарской области в соответствии с распоряжением Президента РФ Владимира Путина при поддержке Правительства России. Определены сроки проведения – 5-7 ноября 2025 года.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области