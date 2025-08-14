Я нашел ошибку
Главные новости:
Основными причинами происшествий являются хождение по путям в неустановленном месте перед идущим поездом и нахождение на железной дороге в нетрезвом состоянии. 
Число травмированных граждан на КбшЖД снизилось на 14% в январе – июле
Заменили 400 метров трубопроводов на станции водоподготовки.
«РКС-Самара» обновили внутренние трубопроводы и запорную арматуру на  городской водопроводной станции
Следственными органами СК Самарской области расследовалось уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Делом самарской пенсионерки, обманутой при продаже квартиры, заинтересовался СК РФ 
Это позволит жителям голосовать по вопросам управления домом через ГИС ЖКХ в отделениях МФЦ, что повысит удобство в управлении жилищным фондом.
ГЖИ Самарской области заключила соглашение с МФЦ
Губернатор подчеркнул: принято окончательное решение о строительстве гимнастического центра в Тольятти.
Губернатор Федорищев обсудил с олимпийским чемпионом Алексеем Немовым строительство «Немов-центра»
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
Мероприятия
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
Губернатор Федорищев обсудил с олимпийским чемпионом Алексеем Немовым строительство «Немов-центра»

14 августа 2025 15:34
108
Губернатор подчеркнул: принято окончательное решение о строительстве гимнастического центра в Тольятти.

В четверг, 14 августа, губернатор Вячеслав Федорищев в Москве на базе представительства Самарской области провел встречу с Алексеем Немовым, заслуженным мастером спорта РФ, четырехкратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира по спортивной гимнастике. Стороны обсудили задачи по реализации проекта «Немов-центр».

Губернатор подчеркнул: принято окончательное решение о строительстве гимнастического центра в Тольятти. «И для города, и для всей области это радостное событие, проект очень долгожданный, он обсуждался годами, все его давно ждут – у нас есть все возможности перейти к делу», - отметил он.
«Очень большая профессиональная школа наших самарских гимнастов сейчас тренируется в хороших условиях, но мы должны создать лучшие. Причем условия для развития не только спортивной составляющей, но и зрелищной, чтобы к нам приезжали на крупные спортивные мероприятия, соревнования», - сказал Вячеслав Федорищев.
Как считает глава региона, нужно прорабатывать детали проекта «на опережение», чтобы, открывшись, центр был лучшим спортивным гимнастическим объектом.

«Действительно, уже с 1996 года мы ждем этот спортивный объект, который будет объединять и популяризировать мой вид спорта, давший мне возможности и путевку в жизнь. Уверен, что, когда это будет воплощено, мы еще увидим много чемпионов, но самое главное - чтобы этот объект приносил людям пользу, потому что наш город и наша самарская земля это заслужили. Очень рад, что сегодня есть возможность это обсудить с вами, - обратился Алексей Немов к губернатору. - Я готов помогать всем, чем смогу».
На встрече Вячеслав Федорищев сообщил о планах областного правительства заложить первый камень в строительство «Немов-центра» в ноябре текущего года – в рамках международного форума «Россия – спортивная держава».
Напомним, XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Самарской области в соответствии с распоряжением Президента РФ Владимира Путина при поддержке Правительства России. Определены сроки проведения – 5-7 ноября 2025 года.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

