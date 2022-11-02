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Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Министром спорта РФ Олегом Матыциным

2 ноября 2022 10:56
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Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Министром спорта РФ Олегом Матыциным

В ходе рабочей командировки в Москву Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Министром спорта РФ Олегом Матыциным.  На ней обсуждались вопросы динамики развития отрасли физкультуры и спорта в регионе, реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», привлечения дополнительных средств федерального бюджета на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры в Самарской области.

В последние годы в Самарской области ведется комплексная и систематическая работа по развитию отрасли физкультуры и спорта. Зримым результатом этого стало то, что все больше жителей региона регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это одна из главных задач федерально проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Согласно статическим данным, доля жителей Самарской области, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 34% в 2017 году до 49,7% в 2021 году. По итогам 2022 года этот показатель превысит 51,5%. 

Во многом этому способствует развитие спортивной инфраструктуры. За 5 лет в Самарской области реконструировали и построили более 135 спортивных объектов – от универсальных спортивных площадок до крупных спорткомплексов. Один из ключевых объектов - Дворец спорта на                                                ул. Молодогвардейской в Самаре, открытый в сентябре прошлого года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Благодаря работе Губернатора Дмитрия Азарова по привлечению средств федерального бюджета современная арена была построена на год раньше.

Как сообщил Губернатор Дмитрий Азаров Олегу Матыцину, сегодня Дворец спорта – один из главных многофункциональных спортивных центров Самарской области, точка притяжения тысяч спортсменов и любителей спорта. Здесь играют свои домашние матчи хоккейный клуб ЦСК ВВС и баскетбольный клуб «Самара» (матчи команды – одни из самых посещаемых в Единой Лиге ВТБ), ежедневно проводят тренировки воспитанники спортивных школ, регулярно организуют всероссийские соревнования по различным видам спорта.  

По итогам 2022 года в Самарской области будет построено 4 площадки ГТО, 5 универсальных спортивных площадок, 2 «умные» спортивные площадки.                  В Тольятти завершено строительство ФОК «Певческое поле» с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном (в рамках сотрудничества Правительства Самарской области и ПАО «Газпром»). До конца года планируется закончить строительство физкультурно – спортивного комплекса с универсальным игровым залом в поселке Смышляевка Волжского района.

Дмитрий Азаров проинформировал Олега Матыцина о ходе строительства в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка» и полноразмерного футбольного манежа около стадиона «Солидарность Самара Арена». Это будут первые подобные объекты в Самарской области, которых ждали десятки лет профессиональные спортсмены и любители спорта.

«При поддержке Министерства спорта России и Вашей лично в Самарской области построены и строятся крупные спортивные объекты. У нас появляются современные спорткомплексы, о которых в регионе мечтали многие и многие годы, десятилетия, - сказал Дмитрий Азаров, - Новые спортобъекты - это мощный импульс для развития спорта в нашем регионе, комфортные условия по подготовке спортсменов высокого уровня, приобщение к здоровому образу жизни и самореализации тысяч людей, тысяч талантливых мальчишек и девчонок, будущих чемпионов.  Спасибо за поддержку нашего региона в целом». 

Отдельно Глава региона и Олег Матыцин обсудили развитие спорта в Тольятти, включая модернизацию спортивной инфраструктуры города. Вопросы поддержки Автограда по различным направлениям, в том числе сферы физкультуры и спорта, рассматривались в ходе недавней встречи Губернатора Самарской области с Президентом страны Владимиром Путиным.

Отметим, что Правительство Самарской области уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры в Тольятти, созданию условий для занятий спортом жителей города, подготовке спортсменов высокого уровня.  За последние годы в городе построены физкультурно-оздоровительный комплекс «Союз», физкультурно-спортивный комплекс «Батут», бассейн в Тольяттинском государственном университете, легкоатлетический манеж, ФОК «Певческое поле», спортивные площадки.

Губернатор Самарской области и Олег Матыцин обсудили включение тольяттинского хоккейного клуба «Лада» в состав участников Континентальной хоккейной лиги. Подготовить соответствующие предложения поручал Президент Владимир Путин по итогам встречи с Дмитрием Азаровым с учетом значимости хоккейной команды для Тольятти и всего региона, а также обращений к Главе государства жителей города. Вопрос возвращения «Лады» в КХЛ находится на личном контроле Губернатора. Главой региона были проведены переговоры с руководством лиги, перед министерством спорта Самарской области была поставлена задача совместно с руководством ХК «Лада» совместно подготовить пакет необходимой заявочной документации и в срок направить ее в КХЛ. Накануне клуб проинформировал о направлении заявки в лигу. Кроме того, начата работа по приведению Дворца спорта «Лада Арена» к требованиям КХЛ.

Решение о включении клуба в состав участников КХЛ на сезон 2023\2024 будет рассматриваться весной следующего года на ежегодном заседании Совета директоров лиги. Дмитрий Азаров и Министр спорта РФ скоординировали дальнейшую совместную работу по включению ХК «Лада» в КХЛ. «Этого ждет буквально весь город Тольятти, многочисленные хоккейные болельщики Самарской области», - подчеркнул Губернатор Самарской области.  

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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