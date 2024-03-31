Группа воспитанников белгородской СШОР-4 проведет учебно-тренировочные сборы в Самарской области

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По приглашению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наш регион продолжает принимать для временного размещения детей из Белгородской области.



Министерство спорта Самарской области обеспечило проведение учебно-тренировочных сборов для группы воспитанников СШОР-4. Ребятам создадут условия для комфортного проживания, тренировок, учебы и подготовки к экзаменам.



- Мы создадим все условия, чтобы ребята не только плодотворно тренировались и учились, но и с удовольствием отдохнули. Запланированы экскурсии, поход в бассейн и культурная программа, - рассказала исполняющая обязанности министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

Фото: минспорта СО