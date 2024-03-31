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Группа воспитанников белгородской СШОР-4 проведет учебно-тренировочные сборы в Самарской области

31 марта 2024 14:47
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По приглашению губернатора Дмитрия Азарова наш регион продолжает принимать для временного размещения детей из Белгородской области.

По приглашению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наш регион продолжает принимать для временного размещения детей из Белгородской области.

Министерство спорта Самарской области обеспечило проведение учебно-тренировочных сборов для группы воспитанников СШОР-4. Ребятам создадут условия для комфортного проживания, тренировок, учебы и подготовки к экзаменам.

- Мы создадим все условия, чтобы ребята не только плодотворно тренировались и учились, но и с удовольствием отдохнули. Запланированы экскурсии, поход в бассейн и культурная программа, - рассказала исполняющая обязанности министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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