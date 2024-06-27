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Гребцы, стрелки и пятиборцы России не допущены до Игр-2024
Гребцы, стрелки и пятиборцы России не допущены до Игр-2024
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Гребцы, стрелки и пятиборцы России не допущены до Игр-2024

27 июня 2024 20:57
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Гребцы, стрелки и пятиборцы России не допущены до Игр-2024

Ряд российских спортсменов не получили допуск до предстоящих в июле-августе Олимпийских игр-2024. Об этом стало известно после публикации Международным олимпийским комитетом списком допущенных россиян.

В четверг, 27 июня, МОК опубликовал список тех российских атлетов, которые получили допуск до участия в парижских Играх. И среди них не оказалось российских представителей таких видов спорта, как гребля, стрельба и пятиборье.

Летняя Олимпиада возьмет старт 26 июля, а заключительным ее днем станет 11 августа. На ней допущенные и пожелавшие принять участие спортсмены из России будут выступать в нейтральном статусе.

Эти Игры станут уже четвертыми (включая зимние), на которых Россия будет выступать без национальных гимна и флага, пишет Смотрим.

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