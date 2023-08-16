Гребцы Самарской области вернулись из столицы с медалями

В Москве завершились чемпионат России по гребному спорту и чемпионат России по академической гребле спорта лиц с ПОДА. На старт вышли более 350 спортсменов из 16 регионов России, а также гребцы из Республики Беларусь. Спортсмены состязались на дистанции 2000 метров. Среди победителей и призеров - представители 63 региона.
Вязовкин Александр (1х МА) - золото;
Телицын Максим (4х л/в МА) - серебро;
Телицын Максим (2х л/в МА) - бронза;
Вязовкин Александр (4х МА);
Атаманов Алексей (ПГ1 М1х);
Атаманов Алексей (ПГ2 М1х);
Завитневич Алина, Азизова Елена (4х л/в ЖА).
С 3 по 10 сентября Александр Вязовкин в составе национальной сборной команды России выступит на чемпионате мира, который пройдет в Белграде (Сербия).
Фото: минспорта СО