Гребцы Самарской области вернулись из столицы с медалями

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В Москве завершились чемпионат России по гребному спорту и чемпионат России по академической гребле спорта лиц с ПОДА. На старт вышли более 350 спортсменов из 16 регионов России, а также гребцы из Республики Беларусь. Спортсмены состязались на дистанции 2000 метров. Среди победителей и призеров - представители 63 региона.



Вязовкин Александр (1х МА) - золото;

Телицын Максим (4х л/в МА) - серебро;

Телицын Максим (2х л/в МА) - бронза;

Вязовкин Александр (4х МА);

Атаманов Алексей (ПГ1 М1х);

Атаманов Алексей (ПГ2 М1х);

Завитневич Алина, Азизова Елена (4х л/в ЖА).



С 3 по 10 сентября Александр Вязовкин в составе национальной сборной команды России выступит на чемпионате мира, который пройдет в Белграде (Сербия).

Фото: минспорта СО