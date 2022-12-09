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Гандболистки тольяттинской «Лады» в декабре проведут три матча на своей площадке в УСК «Олимп» (Тольятти, Приморский б-р, 49)



В понедельник, 12 декабря, в рамках чемпионата OLIMPBET Суперлиги сезона 2022/23 волжанки принимают «Звезду» из Звенигорода. Начало матча в 19:00.



В среду, 14 декабря, соперником «Лады» станет столичный клуб «Луч». Встреча начнется в 19:00.



В субботу, 24 декабря, тольяттинки проведут матч с ижевским «Университетом» в рамках 1/8 Кубка России. Начало игры в 17:00.



Отметим, в чемпионате Суперлиги «Лада» после 16 проведенных матчей располагается на четвертом месте в турнирной таблице. В ее активе 11 выигранных матчей и 5 поражений.