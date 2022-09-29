Форум «Россия – спортивная держава»: открылась выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы»

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В Кузбассе проходит второй день Международного форума «Россия – спортивная держава».



Более 3 тысяч делегатов обсуждают актуальные вопросы развития отрасли. На площадках – официальные лица, предприниматели и прославленные чемпионы.



Сегодня в рамках форума Министр спорта РФ Олег Матыцин и помощник президента России Игорь Левитин открыли спортивную выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы». Левитин призвал к полной импортонезависимости в спортивной индустрии.



«На форуме мы обсуждаем в том числе проблемы, возникшие в нашей экономике после введения санкций. Нужно добиться того, чтобы у нас была полностью импортонезависимая спортивная индустрия», - подчеркнул Левитин.



Форум – это большая международная площадка, где отечественные компании могут представить свою продукцию, рассказать о преимуществах товаров российского производства и наладить взаимодействие с потенциальными партнерами.



На стенде Самарской области представлены спортивные проекты, реализуемые в рамках продвижения физической культуры, спорта и здорового образа жизни в губернии. Среди них - эксклюзивная экипировка спортивных сборных команд 63 региона. Ежегодно ее получают свыше 1000 спортсменов. Основной отличительной чертой является собственное производство.



Стенд Самарского региона посетили административный директор – руководитель Организационного управления Олимпийского комитета России Игорь Степанов, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» – федеральный оператор ГТО Максим Денисов, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и другие.



Форум «Россия — спортивная держава» проводится в Кемерово с 28 по 30 сентября.

Фото: минспорта СО