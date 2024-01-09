ФОК «Метеор» стал местом притяжения тольяттинцев

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В июне прошлого года в Комсомольском районе Тольятти торжественно открыли новый спортивный объект, который стал первым масштабным комплексом в этой части Автограда. Название «Метеор» - выбирали горожане.



Его площадь - более 7 тыс. кв. м. Каток, бассейны, тренажерный и конференц-залы, универсальный спортзал - все это разместилось в трех основных блоках спорткомплекса.



Ежедневно здесь проходят тренировки по плаванию, баскетболу, хоккею, единоборствам и другим видам спорта.

Фото: скрин видео минспорта