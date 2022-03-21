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Федерация баскетбола Самарской области учредила награду для юных спортсменов

21 марта 2022 10:53
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Федерация баскетбола Самарской области учредила награду для юных спортсменов

20 марта 2022 года на финале Кубка России Федерация баскетбола Самарской области вручила первые награды в номинации «Характер и воля». Её героями стали юные баскетболисты, которые не просто любят эту игру, но и проявили твердый характер и волю к победе.

Один из победителей - 15-летний Денис Фомин из села Старое Резяпкино Клявлинского района. Несмотря на то, что у Дениса с рождения нет одной руки, он уже восемь лет на равных со своими сверстниками занимается баскетболом в школьной секции родного села и успешно участвует в соревнованиях. Денис был удостоен подарка с удивительной историей. Ему вручён уникальный баскетбольный мяч с автографами игроков сборной России. Лучшие баскетболисты страны подписали этот мяч в ноябре 2021 года после победы над сборной Исландии со счетом 89:65.

Мяч был одним из главных лотов благотворительного аукциона, организованного в Самаре фондом «ЕВИТА» в конце 2021 года в пользу больных детей. За мяч на аукционе шла нешуточная битва, и в итоге его приобрел всемирно известный оперный бас Паата Бурчуладзе. Но звезда мировой оперы не стал увозить мяч к себе в Грузию, а решил, что его нужно вручить в Самаре, достойному мальчишке, увлеченному баскетболом. Федерация баскетбола Самарской области выполнила просьбу Пааты Бурчуладзе. И вручила мяч Денису Фомину перед началом финального матча Кубка России.

Награды первым победителям в номинации «Характер и воля» вручили губернатор Дмитрий Азаров, Президент Федерации баскетбола Самарской области Владимир Аветисян, Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест.

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