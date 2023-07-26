Экипажи Самарской области - чемпионы России по вертолетному спорту

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В Тверской области на аэродроме «Конаково» прошел 58-й чемпионат России по вертолетному спорту. В соревнованиях приняли участие более 15 экипажей. Спортсмены Самарской области из 7 комплектов медалей завоевали 8 наград.



Майоров Алексей, Костин Сергей (многоборье). Также присвоено звание «Абсолютные чемпионы России» - золото;

Прокофьева Елена, Риязова Диана, Майоров Алексей, Костин Сергей (командные соревнования);

Дегтярь Виктор, Васильев Петр (полет на точность);

Дегтярь Виктор, Васильев Петр (развозка грузов);

Прокофьева Елена, Риязова Диана (многоборье, женщины) - серебро;

Майоров Алексей, Костин Сергей (полет на точность);

Прокофьева Елена, Риязова Диана (полет на точность) - бронза;

Прокофьева Елена, Риязова Диана (многоборье).

Фото: минспорта СО