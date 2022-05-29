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Международный тренер, мастер спорта России международного класса по художественной гимнастике Екатерина Пирожкова провела благотворительный мастер-класс с самарскими гимнастками. Мероприятия прошли в учебно-спортивном центре "Грация" и спортивном комплексе "Молодежный".



Екатерина Александровна - выпускница СШОР № 5. Победительница Всемирной Универсиады в групповых упражнениях (2005, 2007). Чемпионка России в групповых упражнениях (2004, 2005, 2006). Кандидат педагогических наук, судья международной категории, тренер сборной России по групповым упражнениям (2011-2013 и 2017-2021), тренер сборной команды Республики Казахстан (2015), тренер сборной команды Бразилии по групповым упражнениям (2015-2016), тренер сборной команды Узбекистана по групповым упражнениям (2019-2021). Под ее руководством сборные команды по художественной гимнастике становились победителями и призерами чемпионатов Азии, Кубков мира и других крупных международных турниров, а также отбирались на летние Олимпийские игры.



Каждый свой визит в родной город Екатерина Пирожкова сопровождает встречей с гимнастками Самарской губернии. В рамках мастер-класса она делится своими знаниями и опытом не только с подрастающими спортсменами, но и с тренерами. Кроме того, по окончании практикума президент федерации художественной гимнастики Самарской области Наталья Попова обсудила с Екатериной Александровной проблемы современной подготовки гимнасток, молодых тренерских кадров, а также вопросы взаимного сотрудничества подготовки сборной команды Самарской области в целях эффективного участия на всероссийских соревнованиях.



"Мы очень надеемся, что опыт и профессионализм Екатерины Пирожковой, позволит нашим гимнасткам выйти на новый уровень профессионального мастерства и прославить Самарский регион своими победами и достижениями", - отметила Наталья Борисовна.

Фото: минспорта СО