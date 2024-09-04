До 13 сентября можно подать заявку на участие в фестивале северной ходьбы "Золотые Жигули"

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Фестиваль северной ходьбы "Золотые Жигули" проводится в Самарской области ежегодно. В августе-сентябре проходят муниципальные этапы. В воскресенье, 15 сентября, состоится региональный фестиваль.



Мероприятие пройдет на нижней поляне ГАУ ДО "СШ "Чайка". Регистрация и работа интерактивных площадок начнется с 9:00, в 13:00 стартует посвященная Году семьи эстафета "Три поколения", в 14:30 участники отправятся на массовый старт "Дорога радости".



Все подробности и ссылку на регистрацию найдете в группе клуба скандинавской ходьбы "Доброходы".

Фото: минспорта СО