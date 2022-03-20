Дмитрий Азаров встретился с руководством РФБ, Лиги ВТБ, региональной федерации баскетбола и БК "Самара"

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В воскресенье, 20 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с руководством Российской федерации баскетбола, Единой лиги ВТБ, региональной федерации баскетбола и баскетбольного клуба "Самара". В центре внимания — развитие отечественного баскетбола и перспективы БК "Самара".

Как и вся страна, российский спорт столкнулся с беспрецедентным давлением и несправедливыми санкциями, которые, по словам Дмитрия Азарова, вне всех правил, норм, традиций.



"Много разговоров мы слышали на протяжении десятилетий о том, что спорт — вне политики, но, к сожалению, все последние годы, не только сейчас, международные федерации, МОК своими действиями убеждают нас в обратном, - начал встречу глава региона. - В нынешней ситуации фактически введены санкции на российский спорт. Запреты, ограничения никакого отношения к спортивным достижениям и результатам, к судьбам спортсменов, конечно, не имеют. Имеется ярко выраженный негативный, агрессивный характер таких действий".



Как это отразится на отечественном баскетболе, подробно рассказал генеральный директор Российской федерации баскетбола Евгений Иванов. Он подчеркнул: запреты на участие в международных соревнованиях, отлучение от европейских клубных турниров открывают для отечественного баскетбола "окно возможностей".



"Это позволяет особое внимание уделить российским баскетбольным клубам, которые имеют дополнительную мотивацию для развития, - отметил он. - В частности, Самарская область уделяет пристальное внимание популяризации баскетбола в регионе. В результате слаженной работы правительства региона, федерации баскетбола Самарской области, руководства клуба "Самара" была создана структура, которая охватывает все уровни детского, юношеского, молодежного и взрослого баскетбола как у мужчин, так и у женщин. Успехи клуба в последние годы очевидны".



По его словам, клубная пирамида подготовки спортсменов, работа по популяризации бренда БК "Самара" - один из самых успешных баскетбольных проектов в России. Он имеет большое социальное и культурное значение и является профессиональным ориентиром для юных баскетболистов. А появление нового Дворца спорта позволяет клубу рассчитывать на еще большее внимание со стороны РФБ, Лиги ВТБ и болельщиков.



"Все эти факторы позволяют клубу "Самара" иметь право претендовать на участие в Единой лиге ВТБ, - заявил Евгений Иванов. - То, что сейчас Суперлига-1 имеет возможность привлекать клубы в наш топовый турнир — Единую лигу ВТБ, — это просто фантастическая история, и я думаю, что следующий год даст нам возможность увидеть это".



Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко уверен, что Самара сможет стать уникальной площадкой для турнира. Собственная арена и акцент на воспитание баскетболистов с детских лет при общем оттоке легионеров — явные преимущества.



"Рынок изменился: российские игроки — это сейчас самый дефицитный товар, - констатировал Сергей Кущенко. - И система "Самары" имеет достаточно много игроков, которые могут это все заместить в ближайшее время. Мое личное ощущение — а мы с вами, Дмитрий Игоревич, много раз встречались и говорили об участие БК "Самара" в Лиге ВТБ — сейчас наши возможности совпали с вашими желаниями. Мы, как коллеги, в этой истории открыты абсолютно".



Глава Лиги отметил, что клуб должен войти в топовый турнир страны подготовленным. Для этого необходимо решить технологические вопросы — правильно организовать процесс, отладить ТВ-трансляции, размещения гостевых команд и так далее. Соответствующие вопросы были озвучены во время осмотра Дворца спорта.



"Все должно быть на таком уровне, что Самара заходит не как региональный клуб, который к нам стучался, а заходит по-серьезному — с яркой историей, с красивой трансляций. Как говорят в баскетболе: чем больше пауза — тем больше мастерство. Вы эту паузу выдержали и, видимо, настало время, когда это можно сделать в вашей системе координат, в вашем прекрасном городе, и при вашем большом участии. Дмитрий Игоревич, вам спасибо за любовь к баскетболу, за участие в Матче звезд — мы очень вас ждали. Мы увидели, как вы разбираетесь в баскетболе, как вы его понимаете и читаете. Вы - спортивный человек. Это говорит о многом, поверьте мне", - поблагодарил главу региона за отношение к виду спорта президент Единой лиги ВТБ.



Дмитрий Азаров подчеркнул: советы руководителей российского баскетбола важны для региона и будут взяты на вооружение. И выразил уверенность, что интерес к этому виду спорта будет только расти. Тем более, если на площадку будут выходить свои, самарские воспитанники. Так и было задумано при формировании клубной системы подготовки. Не сразу, но стратегия сработала, отметил Дмитрий Азаров.



"Это и будет привлекать мальчишек и девчонок все больше и больше, когда они видят, что именно самарский паренек, самарская девчонка представляют клуб, а не приезжие звезды. Вот с этого мы начали, и рад что все получилось".



Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров заметил — этот опыт пригодится во время выступлений БК "Самара" в Лиге ВТБ. С учетом всех аргументов принято важное решение.



"Следующий год мы играем в лиге ВТБ, - заявил Дмитрий Азаров. - Мы играем в той лиге, в которой представлены лучшие клубы нашей страны. Самара это заслужила. Мы - неоднократные чемпионы первенства России, мы - обладатели Кубка России. В новом Дворце спорта, я уверен, будет собираться много и много болельщиков, зал будет полон. И как десятилетия назад, мы будем играть с лучшими клубами нашей страны".

Фото: Дмитрий Бурлаков/СОВА