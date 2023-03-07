Дмитрий Азаров пообщался с гандболистками «Лады» и поздравил их с наступающим праздником 

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Во вторник, 7 марта, рабочий день губернатора Дмитрия Азарова проходит в Тольятти. Здесь глава региона побывал в спортивной школе олимпийского резерва №10 «Олимп», где пообщался с гандболистками «Лады» и поздравил их с наступающим праздником 8 Марта.

Гандбольный клуб «ЛАДА» — один из лидеров отечественного женского гандбола. Ровно через месяц ему исполнится 25 лет. За время существования клуба завоёваны высшие награды мирового и отечественного гандбола. «Лада» — 6-кратный чемпион России, 9-кратный серебряный призёр чемпионата России, 6-кратный бронзовый призёр чемпионата России, обладатель Кубка России 2006 год, 2-кратный финалист Суперкубка России.

Кроме того, ГК «ЛАДА» является обладателем Кубка обладателей Кубков Европейской гандбольной федерации, финалистом Кубка обладателей Кубков европейских стран, финалистом Лиги Чемпионов Европейской гандбольной федерации, 2-кратным обладателем Кубка Европейской гандбольной федерации.

У команды весомые достижения на Олимпийских играх. Воспитанницы «Лады» в составе сборной РФ становились призерами Олимпийских игр в 2008 и 2016 годах.

В клубе выстроена система подготовки, основанная на принципе преемственности при переходе от детско-юношеского спорта к юниорскому и молодёжному, а в дальнейшем профессиональному. В структуре клуба создана молодёжная команда «ЛАДА-2», принимающая участие в первенстве России среди команд молодежного состава.

Юные спортсменки провели открытую тренировку на базе СШОР № 10 «Олимп», одной из сильнейших школ страны по подготовке гандболисток. Девочки – подопечные заслуженного мастера спорта России, председателя «ГК «ЛАДА» Ирины Близновой. Это одна из самых титулованных спортсменок региона. За 10 сезонов, проведенных в «Ладе» с 2004 по 2020 годы (с перерывами), сыграла в ее составе 255 официальных матчей и забила в них 1027 голов.

После открытой тренировки команды губернатор пообщался со участницами команды.

«Ваш замечательный тренер рассказала о ваших успехах, о том, что здесь тренируются чемпионки России. И я уверен, будущие чемпионки мира тоже есть. Не будем фамилии называть, как водится в командном виде спорта, но надеюсь, так и будет. Гандбол для нашего региона, а для Тольятти тем более, — спорт очень популярный. Здесь очень любят гандбол, конечно, в первую очередь благодаря абсолютно выдающейся женской команде, нашим чемпионкам. Большое счастье, когда есть такой наставник – человек, который сам достиг в спорте всего. Я уверен, что с таким тренером, с таким мастером, вы будете прибавлять не то что год от года, а день от дня», — отметил он.

Глава региона пожелал юной команде успехов в занятиях спортом. «Будем следить за вами, будем болеть и переживать за вас. И конечно, ждем вас в главной команде, я считаю, лучшей в России. Потому что такой основы подготовки воспитанников, как в Тольятти, нет больше нигде. Это совершенно уникальная школа», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он поздравил участниц команды с наступающим праздником. «Надеюсь, вы не забудете поздравить своих мам, бабушек, своих тренеров. Взаимное уважение, доброта и поддержка очень и очень важны каждому. Успехов вам и новых побед, — обратился он к юным спортсменкам. — Мы будем переживать и, конечно, всегда поддерживать замечательный вид спорта гандбол».

Он также поздравил основную команду, которая готовится к соревнованиям. 9 марта в Звенигороде им предстоит сыграть с командой «Звезда» матч в рамках российской Суперлиги.

«Спасибо вам за ваше мастерство, за то, что вы дарите красивую игру тысячам и тысячам болельщиков. Хочу сказать, что переживают за вас не только в Тольятти, и даже не только в Самарской области. Поклонники тольяттинской «Лады» есть далеко за пределами нашего региона. А вот эти замечательные девчонки, которые на вас равняются и хотят быть похожими, во всем берут с вас пример, — отметил Губернатор. — Ваш талант и ваша подготовка создают условия для побед на самом высоком уровне. Будем поддерживать и гандбол в целом и, конечно, нашу прославленную «Ладу». С праздником вас! Побед вам! Как всегда, мы думаем о следующей игре. Думаю, что победы в будущих матчах тоже не за горами».

Фото: СОВА