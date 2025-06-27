«Динамо» против сборной мира: в Самаре пройдет матчевая встреча по боксу

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В рамках соревнований будут представлены 7 весовых категорий, где каждый бой будет состоять из 3 раундов по 3 минуты.



На ринг выйдут ведущие российские боксеры: Эдмонд Худоян, Вячеслав Рогозин, Сергей Сергеев, Рамадан Дадаев, Игорь Свиридченков, Ярослав Дороничев и спортсмен из Самарской области, уроженец Безенчука, воспитанник ГАУ СШОР №4 «Ринг» Алакпер Гезалов.



Противостоять им будут боксеры из Узбекистана, Кубы, Казахстана, Азербайджана.



4 июля, 22:30



Самара, Дворец спорта имени Высоцкого



Вход бесплатный



Бронирование билетов по телефону: (846) 933-41-55



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Фото: минспорта СО