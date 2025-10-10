 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису

В Тунисе проходит международный юношеский турнир по настольному теннису серии WTT Youth Contender.
Соревнуются спортсмены до 12, до 14, до 16 и до 20 лет.
На соревнованиях выступает сборная России в составе 26 человек.
В одиночном разряде среди девушек до 14 лет победительницей стала спортсменка из Самарской области, воспитанница самарской СШОР №12 Дарья Харлова. В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
С победой теннисистку поздравил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX: max.ru/Fedorischev63
Фото: минспорта СО