 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису

В Тунисе проходит международный юношеский турнир по настольному теннису серии WTT Youth Contender.



Соревнуются спортсмены до 12, до 14, до 16 и до 20 лет.



На соревнованиях выступает сборная России в составе 26 человек.



В одиночном разряде среди девушек до 14 лет победительницей стала спортсменка из Самарской области, воспитанница самарской СШОР №12 Дарья Харлова. В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.



С победой теннисистку поздравил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX: max.ru/Fedorischev63

Фото: минспорта СО