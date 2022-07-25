Чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту проходит в Самаре

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С 24 по 30 июля в Самаре на аэродроме Министерства обороны РФ «Кряж» проходит чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту. В соревнованиях задействованы вертолеты Ми-8 и пилоты Аэроклуба самарского филиала ЦСКА.

Спортсмены разыграют 18 комплектов наград в индивидуальных и командных зачетах в трех дисциплинах: точность приземления, индивидуальная и групповая акробатика.

В чемпионате примут участие более 120 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 16 команд (8 мужских и 8 женских): ЦСКА, ВДВ, ВКС, ЗВО, ЮВО, ВВО, ЦВО, ДОСААФ.

Среди военнослужащих до 24 лет (включительно) проводится зачет среди юниоров, раздельно юноши и девушки.

Первые награды будут разыграны в личном и командном зачетах в точности приземления. В этой дисциплине прыжки с парашютом будут выполняться с высоты 1000, 2200 и 3200 метров и при приземлении спортсмен должен показать на специальном датчике минимальное отклонение от нулевой отметки диаметром 2 см. Парашютисты должны совершить 10 прыжков в составе команды 5 человек.

Также свое мастерство спортсмены продемонстрируют в индивидуальной и групповой акробатике. Прыжок выполняется с высоты 2200 метров. Парашютист в свободном падении выполняет комплекс фигур, определенный заранее судейством, в групповой - совершают перестроения в различные по сложности фигуры. Судейство в акробатике производится по воздушной съемке, воздушный оператор является членом команды.

В составе команды Центрального спортивного клуба Армии выступят все сильнейшие парашютисты - победители и призеры чемпионатов мира, Европы, победители и призеры Всемирных военных игр и чемпионатов мира среди военнослужащих, рекордсмены мира, участники десантирования личного состава ВС РФ на Северный полюс. Среди них 27-кратная чемпионка мира, многократная рекордсменка мира, многократная победительница Кубков, чемпионатов мира и Европы старший прапорщик Елена Лактионова, многократная чемпионка мира, многократная рекордсменка мира, абсолютная чемпионка Европы по парашютному спорту Любовь Екшикеева (на ее счету более 18 000 прыжков), многократный чемпион мира, абсолютный чемпион мира среди военнослужащих, победитель Всемирных воздушных игр, рекордсмен мира старший лейтенант Дмитрий Максимов, двукратная чемпионка мира, многократный призер Всемирных военных игр, многократная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка мира среди военнослужащих, обладательница Кубка мира капитан Евгения Фурман, чемпион и рекордсмен мира FAI, призер Всемирных военных игр, победитель и призер чемпионатов мира CISM, бронзовый призер Кубка мира, победитель и призер чемпионатов и Кубков ВС РФ лейтенант ВС РФ Алексей Быков и другие не менее титулованные и прославленные армейские спортсмены.

Главный судья соревнований - заслуженный тренер СССР по парашютному спорту, судья международной категории, военный лётчик 1 класса полковник ВВС Анатолий Константинович Сырчин.

Открытие чемпионата ВС РФ состоялось в воскресенье 24 июля, сообщает пресс-служба ЦСКА ВВС, Самара.

Фото: пресс-служба ЦСКА ВВС, Самара