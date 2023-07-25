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Борцы Самарской области выиграли девять медалей на чемпионате России по грэпплингу

25 июля 2023 14:15
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Участниками соревнований стали более 500 сильнейших спортсменов из регионов страны.

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» среди мужчин и женщин. Участниками соревнований стали более 500 сильнейших спортсменов из регионов страны. В копилке сборной Самарской области девять медалей.

Итоги «грэпплинг»:
Стамбулов Хамзат (в/к 130 кг) - золото;
Гайсумов Умар (в/к 100 кг) - серебро;
Умаров Бекхан (в/к 77 кг);
Кадиев Курбан (в/к 71 кг) - бронза.

Итоги «грэпплинг-ги»:
Кадиев Курбан (в/к 71 кг) - золото;
Попов Егор (в/к 66 кг) - бронза;
Абубакаров Сайд-Магомед (в/к 92 кг);
Идигов Асланбек (в/к 130 кг);
Гуданатов Абу (в/к 130 кг).

 

Фото:   минспорта СО

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