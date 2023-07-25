Борцы Самарской области выиграли девять медалей на чемпионате России по грэпплингу

84

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» среди мужчин и женщин. Участниками соревнований стали более 500 сильнейших спортсменов из регионов страны. В копилке сборной Самарской области девять медалей.



Итоги «грэпплинг»:

Стамбулов Хамзат (в/к 130 кг) - золото;

Гайсумов Умар (в/к 100 кг) - серебро;

Умаров Бекхан (в/к 77 кг);

Кадиев Курбан (в/к 71 кг) - бронза.



Итоги «грэпплинг-ги»:

Кадиев Курбан (в/к 71 кг) - золото;

Попов Егор (в/к 66 кг) - бронза;

Абубакаров Сайд-Магомед (в/к 92 кг);

Идигов Асланбек (в/к 130 кг);

Гуданатов Абу (в/к 130 кг).

Фото: минспорта СО