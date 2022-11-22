Большинство спортивных организаций региона получили лицензию в рамках реализации закона о гармонизации

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Сегодня в Самаре прошло заседание координационного совета по развитию детско-юношеского спорта. Его провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Также в заседании приняли участие представители регионального министерства спорта, минобразования, муниципалитетов. На повестке дня – вопрос реализации федерального закона о гармонизации законодательства в части физической культуры и спорта и образования.

«В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности на всех уровнях публичной власти, в части развития детско-юношеского спорта, является работа по реализации закона о гармонизации законодательства в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта. Закон вступит в силу 1 января 2023 года и вопросы его реализации являются одними из наиболее актуальных и требующих оперативного решения», - отметил, открывая заседание координационного совета, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Сегодня в Самарской области при поддержке Дмитрия Азарова уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Всего за 5 лет в области реконструировали и построили более 135 спортобъектов. Детско-юношеский спорт - один из ключевых элементов, обеспечивающий вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, их физическое развитие, воспитание и подготовку, формирование и укрепление их здоровья, патриотическое воспитание.

Система подготовки спортивного резерва Самарской области сегодня включает 48 организаций, в том числе, 42 – в сфере физкультуры и спорта, 6 – в сфере образования. По программам спортивной подготовки в регионе занимаются более 33 000 спортсменов. Более 3000 человек – обучается по предпрофессиональным программам.

Реализация нового закона, разработанного по поручению Президента страны Владимира Путина, позволит создать единую структуру детско-юношеского спорта. Все учреждения получат статус образовательных организаций, тренеры станут педагогическими работниками, при этом спортивные школы сохранят свою ведомственную принадлежность,

О том, как ведется подготовка к реализации закона в Самарской области, рассказала врио министра спорта региона Лидия Рогожинская. Буквально на днях она вернулась со стратегической сессии с участием представителей Минспорта страны, руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере физкультуры и спорта.

«На стратегической сессии была высоко отмечена работа региональных органов исполнительной власти. Сегодня мы один из немногих регионов, в котором большая часть физкультурно-спортивных организаций уже получили постоянные лицензии на осуществление образовательной деятельности. Что подтверждает высокую степень готовности Самарской области к реализации закона о гармонизации. Я, конечно, благодарю за эти результаты Министерство образования региона, с которым мы совместно проводили эту работу», - подчеркнула руководитель областного минспорта.

Сегодня в области уже более 30 спортивных организаций имеют постоянную лицензию на осуществление образовательной деятельности. Специалисты минспорта совместно с министерством образования оказывают всю необходимую методическую помощь физкультурно-спортивным организациям и органам местного самоуправления. Кроме того, в рамках реализации закона о гармонизации специалисты приводят в соответствие с федеральным областное законодательство.

Фото: пресс-служба правительства СО