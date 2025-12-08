Более 50 жителей Самарской области стали обладателями заслуженных знаков отличия ГТО

Более 50 жителей Самарской области стали обладателями заслуженных знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Церемонию вручения знаков отличия и удостоверений к ним провел региональный оператор комплекса ГТО.

☝️ Напомним, с 1 января 2025 года система ГТО интегрирована в Федеральную государственную информационную систему «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» (ФГИС «Спорт»). Для регистрации на сайте ГТО нужно использовать учетную запись портала Госуслуг.

Начните свой путь к знаку отличия прямо сейчас — регистрируйтесь в личном кабинете на сайте GTO.ru!