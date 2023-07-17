«Бокс на Волге»: в Самаре пройдет матчевая встреча между командами России и Сербии

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23 июля в СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» пройдет международная матчевая встреча «Бокс на Волге» между командами России и Сербии. Начало в 16:00, вход свободный (6+) при наличии свободных мест. Организаторы мероприятия рекомендуют заблаговременно забронировать пригласительные билеты по телефону: (846) 933-41-55.

В матчевой встрече поклонников бокса ждет красочное шоу с участием сильнейших спортсменов. Бои пройдут в семи весовых категориях. Сборную команду России представят: Игорь Свиридченков, Максим Кузнецов, Нурлан Сафаров, Хикмет Гараев, Дмитрий Дводненко, Андрей Косенков и наш земляк Алексей Салмин. В рамках встречи состоится главный профессиональный бой вечера между россиянином Артемом Сусленковым и американцем Кевином Джонсом в супертяжелом весе.

Почетными гостями вечера станут двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Вэла Баркера Олег Саитов, бронзовый призер летних Олимпийских игр в Атланте-1996 и серебряный призер Игр в Сиднее-2000 Раимкуль Малахбеков, чемпион мира по версии WBO, непобежденный профессиональный боксер Дмитрий Пирог, а также уроженец Самарской области, чемпион Европы Вахид Аббасов.

В Самарской области при поддержке Правительства Самарской области уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Сегодня в губернии более 10 тысяч жителей, систематически занимающихся боксом.