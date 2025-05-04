Бойцы из Самарской области забрали все призовые места по Бузе

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На всероссийском турнире по русскому рукопашному бою Буза, который прошел в Москве 3 мая, участники из Самарской области взяли все призовые места в категории «ветераны» и серебро в «юниорах».

Буза – это традиционное русское единоборство, включающее в себя искусство владения ударной и бросковой техник, а также ножом, палкой и кистенем.

Всего в турнире участвовало около 100 человек из Самары, Москвы, Твери, Вологды, Магнитогорска и других городов России. Каждый бой запомнился яркими моментами и борьбой за победу под крики болельщиков. Вне зависимости от результатов, все участники показали железную стойкость и волю к победе. Самарские бузники бились до конца.

В бузе три категории, разделенные только возрастом: 15 -18 лет – юниоры, до 40 лет мужчины, после 40 – «ветераны». В первой категории боец из Самарской области завоевал серебро, в третьей возрастной категории – 1, 2 и 3 место присудили бойцам из нашего региона. Всего от Самары было 12 бузников из клуба «Егорий Храбрый» Русской общины.

- Все молодцы, будем готовиться дальше, чтобы в следующем году все призовые места были наши, - говорит региональный координатор патриотического сообщества «Русская община» по Самарской области Андрей Долгов.

В перерывах между боями бузники под баян плясали и пели драковые частушки. Русская мужская пляска является неотъемлемой частью русской традиционной мужской культуры, которую стремятся возрождать и укреплять в разных городах России.