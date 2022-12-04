Баскетболисты «Самары» начали декабрь с победы

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В пятницу, 2 декабря, баскетболисты «Самары» в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ на выезде взяли верх над пермской «ПАРМОЙ-ПАРИ» со счетом – 83:81, тем самым прервав четырехматчевую безвыигрышную серию. Ключевым игроком «Самары» стал защитник Маркос Найт, набрав 22 очка и сделав 8 подборов. Долгожданная победа вывела «Самару» на чистое 7-е место.

«Сейчас мы можем чуть выдохнуть: на нас давила серия поражений. В Перми мы играли друг за друга, играли сплоченно: у нас нет из-за травм двух «больших», три человека с температурой — и мы сыграли и за них тоже. Это порадовало. В Перми всегда непросто играть. Но атмосфера здесь, конечно, фантастическая! Еще раз отмечу: меня порадовали сплоченность и игра друг за друга», - подчеркнул после матча главный тренер БК «Самара» Сергей Базаревич.

Следующий матч волжане провели уже на следующий день, 3 декабря, в Подмосковье в рамках 1/8 Кубка России. Стартовый матч в розыгрыше Кубка против «Химок» завершился ничьей – 79:79.

Волжане играли без своих легионеров. Первые две четверти «Самара» была в роли догоняющих. Сократить отставание и выйти вперед удалось лишь в третьей десятиминутки благодаря трешкам Максима Барашкова и Владимира Пичкурова. Заключительный период прошел с равными с хозяевами шансами на победу. В решающую минуту команды зашли с равным счетом, но не смогли поразить кольца друг друга. Самым результативным у «Самары» стал Барашков, забив с игры 25 очков: 5 двухочковых из 8 и 5 трехочковых из 9.

И это вторая ничья в новейшей истории самарской команды. И тоже в Кубке России: предыдущий ничейный результат был зафиксирован в декабре 2020-го в домашнем полуфинальном матче против «Темп-СУМЗ-УГМК» (81:81).

«Я доволен и благодарен своим игрокам: они молодцы, проявили характер, уступая в счете — все-таки превозмогли себя и вернулись в игру. Мы терпели — и поверили в себя, закончив с результатом, который, наверное, должен нас устраивать», - прокомментировал Сергей Базаревич.

Ответный матч пройдет в Самаре 19 декабря. Победитель пары определится по сумме двух матчей. Но перед этим команда Сергея Базаревича проведет еще одну встречу на домашнем паркете в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». В матче Единой лиги ВТБ, 9 декабря, соперником волжан станет «Локомотив-Кубань». Начало игры в 19:00.

По оценкам спортивных экспертов, самарская команда в текущем сезоне имеет все шансы на дальнейшее успешное продвижение. «Клуб «Самара» со своей структурой и системой подготовки игроков - один из самых успешных баскет-больных проектов в России», - отмечал ранее генеральный директор Российской федерации баскетбола Евгений Иванов.

Во многом высокий уровень команды – это результат слаженной работы Правительства региона, федерации баскетбола Самарской области, руководства клуба «Самара», благодаря чему была создана структура, охватывающая все уровни детского, юношеского, молодежного и взрослого баскетбола. «Крайне важно и впредь показывать достойную игру, которая будет привлекать болельщиков и позволять бороться за высокие места. Это позволит привлекать в спорт еще больше мальчишек и девчонок, воспитывать игроков высокого уровня», - считает губернатор Дмитрий Азаров, личная поддержка которого во многом помогла ранее БК «Самара», прежде успешно игравшему в Суперлиге-1, стать участником Единой лиги ВТБ.

Фото: минспорта СО