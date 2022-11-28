Я нашел ошибку
Главные новости:
Работники Самарской области высоко оценили свои soft skills
Работники Самарской области высоко оценили свои soft skills
Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах
Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру воды в магистральных трубопроводах
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
Тольяттинец легализовал свыше 534 тысяч рублей за наркотики
Тольяттинец легализовал свыше 534 тысяч рублей за наркотики
Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок
Прокурор запросил для устроившего стрельбу в вузе Перми пожизненный срок
В Тольятти на парковке сбили несовершеннолетнего пешехода
В Тольятти на парковке сбили несовершеннолетнего пешехода
За выходные в Самарской области выявили 65 пьяных водителей
За выходные в Самарской области выявили 65 пьяных водителей
В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с территории ДНР
В Самарской области вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с территории ДНР
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.48
0.09
EUR 62.88
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
В Историческом парке Самары откроется новая мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Баскетболистки «Самары» - обладательницы Кубка России по баскетболу 3х3

28 ноября 2022 12:28
105
Баскетболистки «Самары» - обладательницы Кубка России по баскетболу 3х3

В минувшие выходные в Екатеринбурге завершился розыгрыш Кубка России по баскетболу 3х3. В соревнованиях приняли участие 48 команд - 32 мужских и 16 женских.

В женском турнире победительницами стала команда «Самара» (Ирина Архипова, Кристина Евсейчева, Яна Митрофанова, Анастасия Ушкалова). Волжанки в финале обыграли столичную команду «Матрешки» со счетом – 22:9, реализовав 7 дальних бросков из 12 (соперницы - только 1 из 10). Тренируют команду Сергей Чикалкин, Дмитрий Приходько и Александр Ерофеев. Для нашей команды - это третий кубковый трофей подряд - после побед в Кубке и Суперкубке России в 2021 году.

«Конечно, в Екатеринбург мы ехали за победой. И я рад, что девушки смогли оправдать эти ожидания. Мы наполовину обновили прошлогодний состав — и опытные Ирина Архипова и Анастасия Ушкалова отлично вписались в команду с Яной Митрофановой и Кристиной Евсейчевой, уже побеждавшими в Кубке год назад. Формат турнира, когда «Самара» стартовала сразу с четвертьфинала, не давал нашей команде права на ошибку — и девчонки не подвели, все три матча играя собранно и хладнокровно, но при этом еще и зрелищно, - отмечает Сергей Чикалкин, главный тренер команд «Самара 3х3». - Хочу поблагодарить команду, готовивших ее тренеров и весь наш клуб за создание условий для подготовки к такому важному турниру. И надеюсь, этот успех придаст нам заряд уверенности на весь сезон».

Мужская команда «Самара» завершила борьбу на стадии четвертьфинала. Матчи за Кубок России прошли на крытых площадках, сооруженных в здании крупного торгового центра столицы Урала, уже принимавшего один из этапов чемпионата страны.

Напомним, что баскетбол 3х3 дебютировал в олимпийской программе в 2021 году на летних Играх в Токио. В Японии мужская и женская сборные России завоевали серебряные награды. Сегодня дисциплина 3х3 продолжает активно развиваться в России. Кубок страны в Екатеринбурге   стал очередным крупным турниром.

В Самарской области высокие спортивные достижения стали возможны благодаря личному вниманию губернатора Дмитрия Азарова к развитию спорта на территории нашей области. В 63 регионе ежегодно проводятся массовые турниры, которые приобщают жителей губернии к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что является главной целью национальных проектов. Среди них - Лига Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3, «Samara Open» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева, «Оранжевый мяч» и другие.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
34
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
131
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
28 ноября 2022  10:24
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
169
В субботу, 26 ноября, в самарском Дворце спорта состоялся концерт «Вертикаль времени Высоцкого».
27 ноября 2022  15:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками стал зрителем уникального концерта «Вертикаль времени Высоцкого» в Самаре
764
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
27 ноября 2022  13:39
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
608
Весь список