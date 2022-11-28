Баскетболистки «Самары» - обладательницы Кубка России по баскетболу 3х3

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В минувшие выходные в Екатеринбурге завершился розыгрыш Кубка России по баскетболу 3х3. В соревнованиях приняли участие 48 команд - 32 мужских и 16 женских.

В женском турнире победительницами стала команда «Самара» (Ирина Архипова, Кристина Евсейчева, Яна Митрофанова, Анастасия Ушкалова). Волжанки в финале обыграли столичную команду «Матрешки» со счетом – 22:9, реализовав 7 дальних бросков из 12 (соперницы - только 1 из 10). Тренируют команду Сергей Чикалкин, Дмитрий Приходько и Александр Ерофеев. Для нашей команды - это третий кубковый трофей подряд - после побед в Кубке и Суперкубке России в 2021 году.

«Конечно, в Екатеринбург мы ехали за победой. И я рад, что девушки смогли оправдать эти ожидания. Мы наполовину обновили прошлогодний состав — и опытные Ирина Архипова и Анастасия Ушкалова отлично вписались в команду с Яной Митрофановой и Кристиной Евсейчевой, уже побеждавшими в Кубке год назад. Формат турнира, когда «Самара» стартовала сразу с четвертьфинала, не давал нашей команде права на ошибку — и девчонки не подвели, все три матча играя собранно и хладнокровно, но при этом еще и зрелищно, - отмечает Сергей Чикалкин, главный тренер команд «Самара 3х3». - Хочу поблагодарить команду, готовивших ее тренеров и весь наш клуб за создание условий для подготовки к такому важному турниру. И надеюсь, этот успех придаст нам заряд уверенности на весь сезон».

Мужская команда «Самара» завершила борьбу на стадии четвертьфинала. Матчи за Кубок России прошли на крытых площадках, сооруженных в здании крупного торгового центра столицы Урала, уже принимавшего один из этапов чемпионата страны.

Напомним, что баскетбол 3х3 дебютировал в олимпийской программе в 2021 году на летних Играх в Токио. В Японии мужская и женская сборные России завоевали серебряные награды. Сегодня дисциплина 3х3 продолжает активно развиваться в России. Кубок страны в Екатеринбурге стал очередным крупным турниром.

В Самарской области высокие спортивные достижения стали возможны благодаря личному вниманию губернатора Дмитрия Азарова к развитию спорта на территории нашей области. В 63 регионе ежегодно проводятся массовые турниры, которые приобщают жителей губернии к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что является главной целью национальных проектов. Среди них - Лига Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3, «Samara Open» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева, «Оранжевый мяч» и другие.