Баскетболистки «Самары» 3х3 - серебряные призеры чемпионата России

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На пермской набережной в течение пяти дней проходил финал чемпионата России по баскетболу 3х3. В турнире приняли участие 8 мужских и 8 женских команд.



У женщин серебряные медали завоевали баскетболистки «Самары» (Кристина Евсейчева, Яна Митрофанова, Ирина Архипова и Анастасия Ушкалова. Тренеры - Сергей Чикалкин, Дмитрий Приходько, Александр Ерофеев). В финале они уступили команде «Cop-Petersburg» из Северной столицы со счетом - 16:10. Бронзовые медали достались команде «Сима-ленд» из Екатеринбурга.

Фото: минспорта СО