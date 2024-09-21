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Встреча прошла в Самаре.
"Акрон" уступил "Краснодару"  в матче РПЛ - 2:5
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"Акрон" уступил "Краснодару"  в матче РПЛ - 2:5

21 сентября 2024 18:16
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Встреча прошла в Самаре.

"Краснодар" обыграл тольяттинский "Акрон" в матче девятого тура чемпионата России по футболу, передает РИА Новости.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей дубли оформили Эдуард Сперцян (29-я, 59-я минуты) и Джон Кордоба (27; 76), также гол на счету Никиты Кривцова (88).

У хозяев мячи забили Стефан Лончар (54) и Владимир Хубулов (86).

Форвард "Акрона" Артем Дзюба отметился двумя голевыми передачами, всего на его счету три результативных паса в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Краснодар" (21 очко) вышел на первое место в турнирной таблице, "Акрон" (8) располагается на 11-й строчке.

В следующем туре, 28 сентября, "Акрон"на выезде встретится с "Ростовом".

 

Фото:   freepik.com

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