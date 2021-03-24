«Акрон» (Тольятти) — «Нижний Новгород» - 0:0

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Тольяттинцы не дали разжиться тремя очками одному из лидеров первенства.

Роберт Евдокимов, главный тренер «Нижнего Новгорода»:

– Недовольны результатом. Очень обидно терять очки в таком матче – с такой командой. Если в первом тайме еще было какое-то сопротивление, то во втором мы владели полным преимуществом, создавали голевые моменты, стопроцентный пенальти, который не поставили. Не додавили, потому что в каких-то моментах, нюансах сыграли не так, как мы договаривались. В целом, поблагодарил ребят за второй тайм, по самоотдаче претензий нет.

Владимир Жапалэу, главный тренер «Акрона»:

– Сыграли два разных тайма. В первом хотели сыграть более надежно в обороне, потом поняли, что можно играть с таким соперником – ничего сверхъестественного «Нижний Новгород» не предложил. Даже контроль мяча у нашей команды после перерыва был лучше. Плохо, что страдает реализация, над которой нам стоит еще поработать. Также хотелось, чтобы наши замены добавляли в игре, а не сдерживали. Раньше замены нам помогали, сегодня прибавить за счет свежих футболистов нам не удалось, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"