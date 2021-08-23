«Акрон» минимально уступил в Оренбурге

237

Тольяттинцы не смогли одолеть вице-чемпиона прошлого сезона.

Из-за аномальной жары игру в Ростошах даже пришлось переносить на час позднее. «Красно-черные» же решительно подошли к матчу с «Оренбургом», намереваясь, наконец, прервать затянувшуюся серию без побед. Хозяева, снова нацеленные на РПЛ, в первом тайме не выглядели неприступной крепостью.

Подопечные Игоря Пикущака, который руководил командой в отсутствие главного тренера Владимира Жапалэу, заставили до перерыва серьезно попотеть оборону «Оренбурга». Максим Палиенко и Владимир Азаров были ближе всего к тому, чтобы открыть счет в поединке, но сделал это капитан «Оренбурга». Андрей Малых на 57-ой минуте, не заходя в штрафную, пальнул в дальний угол с «наклёвом». Сергей Волков попытался выручить, но снаряд был пущен мастерски под штангу.

Гости, в свою очередь, бросили все свои атакующие силы вперед, освежив игру заменами. Тольяттинцы даже смогли забить, но судейская бригада увидела фол в атаке со стороны Ильи Зуева. Заканчивал встречу «Оренбург» в излюбленной манере, действуя на контратаках.

В следующем туре Олимп-ФНЛ «Акрон» отправится в Домодедово, где сыграет с московским «Велесом» - 29 августа в 19:00 (мск).