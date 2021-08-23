«Акрон» минимально уступил в Оренбурге

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оркестр бригады специального назначения сыграл для ветерана попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах.
Военные ЦВО провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего участника Курской битвы
На месте повреждения водовода аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Сотрудники "РКС-Самара"восстановили водоснабжение центральной части города по временной схеме  
Для участия в соревнованиях заявились более 200 спортсменов из 26 регионов России. Соревноваться юноши будут в 12 весовых категориях от 42 до 120 кг. 
В «МТЛ Арена» проходит Второй всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»
Среди них: швейные изделия, постельные принадлежности, шахматы, нарды, столы и стулья из дерева, кованые изделия. 
В УФСИН СО работает выставочный павильон по продаже товаров, производимых в исправительных учреждениях
В Самаре с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. 
В Самаре количество рейдов по соблюдению масочного режима увеличено до 80 в неделю
Жертвой хищника ранее стал рабочий лесозаготовки. Мужчина погиб.
В Хабаровском крае застрелили амурского тигра, нападавшего на людей
О ситуации в Борском районе Дмитрий Азаров рассказал на встрече Александра Карелина с партийным активом и членами регштаба общественной поддержки.
Дмитрий Азаров: без поддержки невозможно рассчитывать ни на результат, ни на свершения
Турнир 3х3 BasketNights – уникальный проект, который дал возможность поклонникам баскетбола заниматься любимым видом спорта в вечернее время, после работы или учебы, проводя время активно и с пользой для здоровья.
В Самаре прошел суперфинал Лиги губернатора BasketNights 3х3 
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.07
-0.29
EUR 86.78
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ЦРК «Художественный» пройдет фотовыставка «Браво, артист!», посвященная 100-летнему юбилею Юрия Никулина
Музей Эльдара Рязанова приглашает отметить День Российского кино
Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Акрон» минимально уступил в Оренбурге

23 августа 2021 10:25
237
«Акрон» минимально уступил в Оренбурге

Тольяттинцы не смогли одолеть вице-чемпиона прошлого сезона.

Из-за аномальной жары игру в Ростошах даже пришлось переносить на час позднее. «Красно-черные» же решительно подошли к матчу с «Оренбургом», намереваясь, наконец, прервать затянувшуюся серию без побед. Хозяева, снова нацеленные на РПЛ, в первом тайме не выглядели неприступной крепостью.

Подопечные Игоря Пикущака, который руководил командой в отсутствие главного тренера Владимира Жапалэу, заставили до перерыва серьезно попотеть оборону «Оренбурга». Максим Палиенко и Владимир Азаров были ближе всего к тому, чтобы открыть счет в поединке, но сделал это капитан «Оренбурга». Андрей Малых на 57-ой минуте, не заходя в штрафную, пальнул в дальний угол с «наклёвом». Сергей Волков попытался выручить, но снаряд был пущен мастерски под штангу.

Гости, в свою очередь, бросили все свои атакующие силы вперед, освежив игру заменами. Тольяттинцы даже смогли забить, но судейская бригада увидела фол в атаке со стороны Ильи Зуева. Заканчивал встречу «Оренбург» в излюбленной манере, действуя на контратаках.

В следующем туре Олимп-ФНЛ «Акрон» отправится в Домодедово, где сыграет с московским «Велесом» - 29 августа в 19:00 (мск).

Теги: «Акрон» спорт футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинский «Акрон» сыграет третий матч на выезде
13 августа 2021, 09:27
Тольяттинский «Акрон» сыграет третий матч на выезде
В воскресенье в рамках 6 тура Олимп-ФНЛ тольяттинцы отправятся в Томск, где встретятся с местной «Томью». Спорт
673
Тольяттинский «Акрон» одержал первую победу в сезоне
19 июля 2021, 09:38
Тольяттинский «Акрон» одержал первую победу в сезоне
На самарском «Металлурге» они принимали астраханский «Волгарь». Спорт
735
"Крылья Советов" встретятся с болельщиками 18 июля
15 июля 2021, 13:10
"Крылья Советов" встретятся с болельщиками 18 июля
Обращаем ваше внимание на соблюдение необходимых санитарных мер: социальная дистанция, маски, перчатки. Спорт
857
В центре внимания
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
23 августа 2021  13:51
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
176
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
23 августа 2021  13:00
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
187
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
23 августа 2021  12:45
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
324
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
23 августа 2021  10:12
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
660
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
23 августа 2021  09:38
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
305
Весь список