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Администрация Самары ищет инвесторов для реконструкции лыжной базы "Чайка"

7 февраля 2021 19:58
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Планируется привлечь к реконструкции частных инвесторов.

Администрация Самары утвердила реестр объектов, принадлежащих городу, в отношении которых будут заключаться концессионные соглашения.

 Одним из таких объектов является горнолыжная база "Чайка" площадью 350,3 кв. м. Учебно-спортивный центр был построен в 1974 году.

Согласно постановлению, которое опубликовано на официальном сайте горадминистрации, планируется привлечь к реконструкции частных инвесторов. Отметим, что подобная попытка уже предпринималась в прошлом году, передает sova.info.

Речь идет о горнолыжной базе "Чайка", которая находится в районе "вертолетки" и сейчас не эксплуатируется, уточняе минспорта СО. 

 

Фото:   pixabay

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