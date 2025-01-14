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8 февраля пройдет межрегиональный турнир «Зимний мяч – Богатое»

14 января 2025 13:56
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8 февраля пройдет межрегиональный турнир «Зимний мяч – Богатое»

В субботу, 8 февраля запланирован к проведению традиционный ежегодный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч – Богатое».

 Команды из сельских районов и городов Самарской области и соседних регионов по традиции встретятся на снежных футбольных полях, расположенных на берегах реки Самары у озера Сызганское.

Цель соревнований – привлечение молодежи к занятиям спортом, популяризация здорового образа жизни среди взрослого населения.

Предварительные заявки на участие принимаются до 6 февраля по категориям:

  •  юноши 2008 года рождения и моложе
  •  мужчины 18 лет и старше
  •  мужчины-ветераны 35 лет и старше
  •  женщины без ограничения возраста

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Теги: Футбол

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