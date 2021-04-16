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В Гимнастраде принимают участие и взрослые, и дети, небольшие танцевальные или гимнастические коллективы и крупные ансамбли.
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60+: пожилые люди губернии приняли участие в Гимнастраде

16 апреля 2021 22:54
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В Гимнастраде принимают участие и взрослые, и дети, небольшие танцевальные или гимнастические коллективы и крупные ансамбли.

Участники проекта-победителя 1 конкурса 2020 года Фонда президентских грантов  «Культура движения – основа активного долголетия» пожилые люди с инвалидностью старше 60 лет под руководством тренера Александра Петрова  приняли участие в Региональном этапе общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады.

Гимнастрада – это праздник гимнастики и танца. Она проводится каждые четыре года, как Олимпийские игры, но цель Гимнастрады  – не победы и медали. Главная задача этого праздника – демонстрация красоты движений под музыку как индивидуальных, так и массовых. В Гимнастраде принимают участие и взрослые, и дети, небольшие танцевальные или гимнастические коллективы и крупные ансамбли.

 

Фото:   минспорта СО

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