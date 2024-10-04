5 октября на "Солидарность Самара Арене" тольяттинский "Акрон" принимает "Пари НН"

5 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч 11-го тура Российской премьер-лиги сезона 2024/2025. Тольяттинский "Акрон" принимает "Пари НН".
Начало матча в 15:00.
Для посещения стадиона нужна карта болельщика. Ее можно оформить на портале Госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги Карта болельщика" или в офисах МФЦ.
Для удобства поклонников футбола в день матча на прилегающей территории стадиона рядом с гейтом 3 будет работать временный офис МФЦ, который откроется за три часа до начала матча.
Документы, которые необходимо взять с собой для оформления карты болельщика:
-паспорт;
-для детей до 14 лет - свидетельство о рождении.
Фото: freepik.com