5 октября на "Солидарность Самара Арене" тольяттинский "Акрон" принимает "Пари НН"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков «Билет в будущее».
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
В ходе мероприятия общественники ознакомились с работой дежурной части, отделения по вопросам миграции, регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции и изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых.
«Гражданский мониторинг»: общественник регионального главка посетил территориальный орган внутренних дел
За свою карьеру он написал около тысячи песен.
В Москве простились с композитором Вячеславом Добрыниным
Армен Бенян прочитал лекцию ординаторам СамГМУ на тему цифровой трансформации здравоохранения.
Глава минздрава региона выступил с лекцией для ординаторов СамГМУ
Глава региона поздравил учителей с наступающим праздником и поблагодарил за важный труд, подчеркнув ответственную миссию – воспитывать и обучать подрастающее поколение.
Вячеслав Федорищев встретился с молодыми педагогами Самарской области
Метеорологи выяснили, что в крупнейшие города России бабье лето приходит в среднем на 3-4 дня. 
Быстрее всего бабье лето в этом году придет в Самару
Гости поговорили с ребятами о том, какую профессию выбрать и куда пойти учиться.
Полицейские и ветераны МВД СО провели профориентационный «Урок о важном» со старшеклассниками
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.03
0.52
EUR 104.87
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Эксперт: 6 основных причин регулярно проходить диспансеризацию в возрасте 60 лет и старше
В губернии в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГАИ
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

5 октября на "Солидарность Самара Арене" тольяттинский "Акрон" принимает "Пари НН"

4 октября 2024 16:30
23
Начало матча в 15:00.

5 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч 11-го тура Российской премьер-лиги сезона 2024/2025. Тольяттинский "Акрон" принимает "Пари НН".

 Начало матча в 15:00.

Для посещения стадиона нужна карта болельщика. Ее можно оформить на портале Госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги Карта болельщика" или в офисах МФЦ.

 Для удобства поклонников футбола в день матча на прилегающей территории стадиона рядом с гейтом 3 будет работать временный офис МФЦ, который откроется за три часа до начала матча.

 Документы, которые необходимо взять с собой для оформления карты болельщика:
-паспорт;
-для детей до 14 лет - свидетельство о рождении.

 

Фото:  freepik.com

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков «Билет в будущее».
04 октября 2024, 16:16
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Каждый из участников мероприятия получил от энергетиков «Билет в будущее». ЖКХ
27
Армен Бенян прочитал лекцию ординаторам СамГМУ на тему цифровой трансформации здравоохранения.
04 октября 2024, 15:08
Глава минздрава региона выступил с лекцией для ординаторов СамГМУ
Армен Бенян прочитал лекцию ординаторам СамГМУ на тему цифровой трансформации здравоохранения. Здравоохранение
87
Глава региона поздравил учителей с наступающим праздником и поблагодарил за важный труд, подчеркнув ответственную миссию – воспитывать и обучать подрастающее поколение.
04 октября 2024, 14:57
Вячеслав Федорищев встретился с молодыми педагогами Самарской области
Глава региона поздравил учителей с наступающим праздником и поблагодарил за важный труд, подчеркнув ответственную миссию – воспитывать и обучать... Общество
127
В центре внимания
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
527
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
541
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
475
1 октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
2 октября 2024  11:26
С октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
621
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
2 октября 2024  10:43
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
798
Весь список