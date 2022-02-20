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26 февраля в Самаре на «УСЦ «Чайка» состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»

20 февраля 2022 20:48
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Традиционные старты проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

26 февраля в Самаре на на территории ГАУ СО «УСЦ «Чайка» состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Традиционные старты проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Программа XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»:
- 10:45 Официальная церемония открытия;
- 11:00 Старт на дистанцию 5 км - юноши 2004-2006 г.р.;
- 11:10 Старт на дистанцию 5 км - девушки 2004-2006 г.р.;
- 11:20 Старт на дистанцию 5 км - юноши 2007-2009 г.р.;
- 11:30 Старт на дистанцию 5 км - девушки 2007-2009 г.р.;
- 11:35 Старт на дистанцию 5 км - женщины 1958-1972 г.р., 1973-1987 г.р.;
- 11:40 Старт на дистанцию 5 км - женщины 1957 г.р. и старше,
мужчины 1957 г.р. и старше;
- 11:50 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1988-2003 г.р.;
- 12:00 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1973-1987 г.р.;
- 12:05 Старт на дистанцию 10 км - женщины 1988-2003 г.р.;
- 12:10 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1958-1972 г.р.;
- 12:15 Церемония награждения победителей и призеров:
юноши/девушки 2004-2006 г.р., 2007-2009 г.р.
- 12:45 Церемония награждения победителей и призеров:
Дистанция - 5 км (женщины, мужчины);
- 13:15 Церемония награждения победителей и призеров:
Дистанция - 10 км (женщины, мужчины);
- 13:00-14:00 Старт на массовый забег.

Комиссия по допуску участников работает по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ГАУ СО «УСЦ «Чайка», пресс-центр, 2-ой этаж (вход со двора):
- 23 февраля 2022 года - с 11:00 до 19:00;
- 24 февраля 2022 года - с 11:00 до 19:00;
- 25 февраля 2022 года - с 11:00 до 19:00;
- 26 февраля 2022 года - с 09:00 до 11:00 (на все дистанции), с 11:00 до 13:00 (только на массовый забег).

 Заявки подаются в комиссию по допуску - лично участниками или представителем организации, только по указанному адресу и в отведённое время (вход в здание в медицинских масках и при предъявлении QR-кода).

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске к участию в соревнованиях (оригинал). Участники от 18 лет и старше допускаются при наличии медицинского заключения врача о допуске к участию в соревнованиях (оригинал) или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность.

В Комиссию по допуску участников предоставляются следующие документы:
индивидуальные заявки:
- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);
полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
- медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях (оригинал);

заявки от организаций:
- заявка по форме (шаблон прикреплен к посту): ФИО, дата рождения, допуск врача, заверенный личной подписью и личной печатью напротив каждого участника соревнования. Заявка заверяется личной печатью и подписью врача, руководителем и печатью командирующей организации, печатью медицинского учреждения.

Оригиналы медицинского заключения врача и заявок от организаций о допуске к участию в соревнованиях не возвращаются, сообщает пресс-служюа минспорта СО.

 

Фото:  минспорт СО

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