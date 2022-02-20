26 февраля в Самаре на «УСЦ «Чайка» состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»

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26 февраля в Самаре на на территории ГАУ СО «УСЦ «Чайка» состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Традиционные старты проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».



Программа XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»:

- 10:45 Официальная церемония открытия;

- 11:00 Старт на дистанцию 5 км - юноши 2004-2006 г.р.;

- 11:10 Старт на дистанцию 5 км - девушки 2004-2006 г.р.;

- 11:20 Старт на дистанцию 5 км - юноши 2007-2009 г.р.;

- 11:30 Старт на дистанцию 5 км - девушки 2007-2009 г.р.;

- 11:35 Старт на дистанцию 5 км - женщины 1958-1972 г.р., 1973-1987 г.р.;

- 11:40 Старт на дистанцию 5 км - женщины 1957 г.р. и старше,

мужчины 1957 г.р. и старше;

- 11:50 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1988-2003 г.р.;

- 12:00 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1973-1987 г.р.;

- 12:05 Старт на дистанцию 10 км - женщины 1988-2003 г.р.;

- 12:10 Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1958-1972 г.р.;

- 12:15 Церемония награждения победителей и призеров:

юноши/девушки 2004-2006 г.р., 2007-2009 г.р.

- 12:45 Церемония награждения победителей и призеров:

Дистанция - 5 км (женщины, мужчины);

- 13:15 Церемония награждения победителей и призеров:

Дистанция - 10 км (женщины, мужчины);

- 13:00-14:00 Старт на массовый забег.



Комиссия по допуску участников работает по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ГАУ СО «УСЦ «Чайка», пресс-центр, 2-ой этаж (вход со двора):

- 23 февраля 2022 года - с 11:00 до 19:00;

- 24 февраля 2022 года - с 11:00 до 19:00;

- 25 февраля 2022 года - с 11:00 до 19:00;

- 26 февраля 2022 года - с 09:00 до 11:00 (на все дистанции), с 11:00 до 13:00 (только на массовый забег).



Заявки подаются в комиссию по допуску - лично участниками или представителем организации, только по указанному адресу и в отведённое время (вход в здание в медицинских масках и при предъявлении QR-кода).



Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске к участию в соревнованиях (оригинал). Участники от 18 лет и старше допускаются при наличии медицинского заключения врача о допуске к участию в соревнованиях (оригинал) или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность.



В Комиссию по допуску участников предоставляются следующие документы:

индивидуальные заявки:

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);

полис обязательного медицинского страхования (оригинал).

- медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях (оригинал);



заявки от организаций:

- заявка по форме (шаблон прикреплен к посту): ФИО, дата рождения, допуск врача, заверенный личной подписью и личной печатью напротив каждого участника соревнования. Заявка заверяется личной печатью и подписью врача, руководителем и печатью командирующей организации, печатью медицинского учреждения.



Оригиналы медицинского заключения врача и заявок от организаций о допуске к участию в соревнованиях не возвращаются, сообщает пресс-служюа минспорта СО.

Фото: минспорт СО