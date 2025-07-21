21 июля 2014 года было принято решение о строительстве стадиона «Самара Арена»

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21 июля 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках рабочего визита в Самару принял участие в церемонии закладки капсулы, которая дала старт строительству в нашем регионе нового стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года.



Стадион был открыт весной 2018 года. Сейчас он носит название «Солидарность Самара Арена». Здесь проходили матчи ЧМ-2018, РПЛ, ФНЛ и Кубка России, Российско-Китайские игры, музыкальный фестиваль «Сам.Фест» и Российская студенческая весна. На арене играли сборные России по футболу и по регби.



А осенью 2025 года стадион станет одним из мест проведения XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».



Посетить самую первую достопримечательность нашей арены может каждый желающий: капсула времени установлена напротив третьего входа на стадион.

Фото: минспорта СО