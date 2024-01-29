1 февраля в Тольятти стартует многодневный чемпионат России по парусному спорту

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В первый день февраля в Тольятти дадут старт чемпионату страны по зимним видам парусного спорта. С 1 по 4 февраля спортсмены будут состязаться в двух дисциплинах: сноукайтинг-лыжи и сноукайтинг-доска на короткой дистанции (курс-рейс). На лед Куйбышевского водохранилища выйдут сильнейшие райдеры России. Заявки на участие в чемпионате подали шесть десятков сильнейших спортсменов со всех уголков страны.



В субботу и воскресенье к ним подключатся любители парусного спорта. Первенство среди любителей пройдут в четырех дисциплинах: сноукайтинг-лыжи, сноукайтинг-доска, зимний виндсерфинг и cноувинг-лыжи. Ожидается около 50 участников.



Торжественное открытие чемпионата России пройдет 1 февраля в 11:00 в ресторане «Небо» на набережной Автозаводского района. Сразу после окончания официальной части спортсмены отправятся готовиться к первым стартам. И далее каждый день с 11:00 при наличии благоприятных погодных условий на замерзшей акватории можно будет наблюдать танцы парусов.