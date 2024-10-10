Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 

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Сегодня Вячеслав Федорищев работает в Москве на 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».



Губернатор презентовал председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину достижения самарских производителей агропромышленного комплекса.



Об этом глава региона сообщил в своем ТГ-канале.



– На нашей площадке представлены 18 предприятий отрасли сельхозмашиностроения, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Михаил Владимирович акцент сделал на достижениях наших селекционеров, которые выводят новые сорта зерновых, зернобобовых, картофеля. Это важно в условиях активного импортозамещения. Задача - масштабироваться и продолжать развиваться, - написал Вячеслав Федорищев.



– Такие мероприятия, как сегодняшнее, позволяют посмотреть на результаты, но также обменяться опытом, потому что нам есть над чем работать. Еще не до конца мы себя обеспечиваем по некоторым видам продовольствия, поэтому наша задача - привлекать инвестиции, чтобы создавались новые производства, и мы себя обеспечивали, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Фото: скриншот видео СОВА