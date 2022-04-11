Самарские производители оборудования для сельского хозяйства наращивают объемы в условиях санкций

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Порядка 153 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса выделят из федерального бюджета дополнительно. Президент Владимир Путин поддержал предложение Правительства.

«Важно снижать импортную составляющую в производстве отечественной сельхозпродукции, - отметил Владимир Путин. - Необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов строительства рыбопромысловых судов».

В Самарской области, по данным регионального минпромторга, в отрасли машиностроения для сельского и лесного хозяйства работают несколько предприятий. Среди них ООО «Сельмаш», ООО «Волгаагромаш», ООО «БСГ», ООО «Научно-Производственное Объединение «Рубин», АО «Евротехника» и ООО «Пегас-Агро».

С 2020 года АО «Евротехника» реализует проект «Строительство производственного корпуса в пгт. Смышляевка» с общим объемом инвестиций 750 млн. рублей. В среднесрочной перспективе предприятие планирует увеличить освоение собственного производства на территории РФ и одновременно расширение производственные территории, чтобы увеличить объемы производства сельскохозяйственной техники.

Предприятие «Пегас-Агро» планирует до 2025 года реализовывать проект «Разработка и производство опрыскивателя-распределителя самоходного Туман-4, комплектуемого сменным технологическим оборудованием и его модификаций» с общим объемом инвестиций 170 млн. рублей.

В начале апреля с конвейера завода «Пегас-Агро» сошел юбилейный - тысячный -самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3».

Фото из открытых источников