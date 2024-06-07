Правительство Самарской области и компания «Иннопрактика» совместно займутся геномной селекцией животных

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На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Самарской области и компания «Иннопрактика» подписали соглашение, направленное на содействие в разработке эффективной системы геномной селекции поголовья молочного крупного рогатого скота.

В рамках сотрудничества в Самарской области предполагается провести генотипирование КРС молочных пород и создать единую базу данных по родословным, продуктивности и генетической информации. В перспективе это позволит в разы снизить зависимость российского животноводства от импортного генетического материала.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отметил успешный опыт работы с компанией в Тульской области и выразил уверенность в продуктивном взаимодействии с Самарской областью. «Я уверен, что мы найдем возможности для масштабирования этого опыта в Самарской области. Вы хорошо знаете регион, он очень сильный — промышленно, научно. И здесь ваши инструменты позволят нашим инженерам-конструкторам, предпринимателям быть еще более сильными», — подчеркнул он.

«Внедрение современных технологий в животноводство позволит более точно и эффективно отбирать животных с необходимыми характеристиками, такими как высокая молочная продуктивность, устойчивость к заболеваниям и адаптивность к местным условиям. Программа геномной селекции поспособствует не только повышению конкурентоспособности Самарской области, но и обеспечит устойчивое развитие сельского хозяйства региона», — считает первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

О компании «Иннопрактика»

«Иннопрактика» — негосударственный институт развития, реализующий проекты, направленные на рост национального человеческого капитала, в том числе через развитие структур и механизмов инновационной экономики. Компания осуществляет свою деятельность с 2012 года и объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие».

Фото: пресс-служба правительства СО