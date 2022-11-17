На зернотоках предприятия «Победа-Агро» Ставропольского района в эпицентре – зерносушильный комплекс

99

На зернотоках сельхозпредприятия «Победа-Агро» Ставропольского района гул техники не смолкает. В эпицентре – зерносушильный комплекс. Поздние культуры попали под дожди. Их пропускают через сушилку. Установка, приобретенная четыре года назад, аграриев выручает не первую осень. Сегодня заканчивают сушку льна, на очереди – гречиха.



– Погода в этом году помогла вырастить богатый урожай. Зерновые собрали с урожайностью 60 ц/га, озимые – 75 ц/га, горох – 43 ц/га, – рассказывает Александр Полешко, директор предприятия. – Из-за осадков уборка льна и гречихи отложилась на поздние сроки. Были переживания, что все труды впустую.



Важная составляющая богатого урожая нынешнего сезона – грамотная агротехника. В хозяйстве регулярно обновляется машинно-тракторный парк. Удобрения и средства защиты применяются в зависимости от погодных условий и потребностей культуры. В «Победе-Агро» успели согласно плану посеять озимые и получили дружные всходы.



– В этом сезоне хорошо себя показала «вьюга» селекции Самарского НИИСХ. Поэтому ее посеяли и на следующий год, – рассказывает главный агроном Сергей Цибикин. – Всходы в хорошем состоянии. Сейчас ушли в спячку. На предприятии идет жатва кукурузы на зерно. Сильнейший ветер порушил стену из растений под три метра. Убирать приходится с низко опущенными жатками. Скорость минимальная. А впереди еще уборка подсолнечника.



Урожай богатый, но цены низкие, сетуют аграрии. Теперь сельхозпроизводители могут возместить часть затрат в рамках порядка предоставления субсидий на производство и реализацию зерновых культур. На эти цели регион получил 178 млн рублей из федерального бюджета.

Фото: пресс-служба правительства СО