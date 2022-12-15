В СОУНБ самарские ученые и изобретатели провели первый научно-практический семинар

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15 декабря в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялось первое заседание научно-практического семинара «Изобретатель и рационализатор: теория и практика научно-технического творчества», планируется, что подобные собрания станут постоянно действующими.

На масштабном научно-практическом семинаре собрались представители министерства образования и науки Самарской области, промышленных предприятий: АО "РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «НИИ «Экран»; Академии Росстандарта; самарских вузов: Самарского национально исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного университета путей сообщения, а также изобретатели, в бэкграунде которых множество нестандартных решений, оцененных по достоинству экспертами Роспатента, и начинающие исследователи. На знаковой встрече были рассмотрены принципиально важные на сегодняшний день для развития промышленности, экономики, медицины в Самарском регионе и в России вопросы, связанные с разработкой и реализацией стратегии развития в сфере изобретательства и рационализаторства.

Вел научно-практический семинар председатель Самарского отделения ВОИР (Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов), начальник НТЦ АО «СЭМЗ», доктор технических наук, профессор, автор свыше 80 объектов интеллектуальной собственности Владимир Нестеров.

С приветственным словом к гостям Самарской областной универсальной научной библиотеки обратилась заместитель директора по науке СОУНБ Наталья Малкова. Она рассказала, что недавно, буквально минувшей осенью, библиотека подписала соглашение в ВОИР о создании научно-практического семинара «Изобретатель и рационализатор: теория и практика научно-технического творчества» и теперь наши деловые отношения стремительно развиваются. У нас общие задачи в области популяризации изобретательства, инновационной деятельности, конкретных достижений наших самарских исследователей. «Ежегодно у нас проводятся семинары по актуальным вопросам патентного права, регистрации, использования результатов интеллектуальной деятельности, - рассказала Наталья Михайловна, знакомя участников мероприятия с деятельностью библиотеки, которая соприкасается с темой встречи. - Для представителей самарских предприятий, изобретателей и всех желающих проводятся консультации по вопросам охраны, защиты и использования результатов интеллектуальной деятельности, организуется мастер-классы по патентному поиску и оформлению заявок на изобретение. С 2012 года у нас действует Центр поддержки технологий и инноваций…Библиотека располагает огромным информационным ресурсом по различным областям знаний. В том числе справочными, научно-техническими изданиями, различными нормативными документами, доступом к базе данных, в том числе и базе патентной информации ФИПС (Федерального института промышленной собственности). Всё это позволяет нам создавать условия для эффективной работы и помощи конкретным изобретателям».

На семинаре были намечены планы дальнейшей совместной деятельности. К примеру, уже 22 декабря 2022 г. у нас в библиотеке состоится Всероссийский научно-практический семинар «Инновации и «зелёные» технологии для газохимии и нефтепереработки».

В ходе семинара Владимир Николаевич Нестеров рассказал о серьезных открытиях, которые делают наши самарские врачи, инженеры, люди, занимающиеся наукой. "Недавно, буквально 1 декабря, был получен патент на изобретение Ирины Ремовны Ганжа. Я с гордостью могу сказать, что приложил руку к получению патента. Это просто мировое открытие. Противопоставляли аналогичные статьи зарубежных врачей на английском языке. Но у них 90% положительно проведенных операций, а у Ирины Ремовны – 100».

Ирина Ганжа – кандидат медицинских наук, стоматолог-пародонтолог и хирург создала авторский метод, при котором из зубов мудрости в специальных условиях создают импланты, которые вживляют пациентам. Другой пример – молодой самарский ученый Сергей Атишкин, только в течение 2022 года Сергей получил 13 патентов на изобретение специальных технологий, которые применяются в системе безопасности. Одно из его интеллектуальных решений - Широкополосный измеритель частоты СВЧ - сигналов на линиях задержки с предварительным преобразованием частоты.

Встречи постоянно действующего научно-практического семинара «Изобретатель и рационализатор: теория и практика творчества» и в дальнейшем будет проводится специалистами отдела правовой и патентно-технической информации совместно с Самарской областной общественной организацией Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Запланировано проводить мероприятия для сотрудников промышленных предприятий и для будущего самарской науки – студентов, школьников, людей, которые с ними работают, учат, создают материально –техническую базу для развития будущих Кулибиных, а если повезет, то Королевых. Цель научно-практического мероприятия: создание дискуссионной тематической площадки по изучению, обсуждению, обобщению и распространению лучшего изобретательского и рационализаторского опыта для ускорения научно-технического развития, создания передовых конструкторских решений и технологий.

В заключение масштабного научно-практического мероприятия опытный патентовед Наталья Петровна Перепелицына поблагодарила специалистов отдела патентно-технической информации СОУНБ за плодотворную работу и посоветовала всем обращаться к ним за консультациями и методической помощью, сообщает пресс-служба библиотеки.

Фото: пресс-служба СОУНБ