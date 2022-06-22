В России создали программу для определения причины плача младенца

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В России создали приложение для мобильных устройств, которое с помощью нейросети поможет распознать причины плача младенца и даст рекомендации, как успокоить ребенка. Об этом 22 июня рассказали «Известиям» в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработали программу специалисты команды Weep Advisor. Уже готовое приложение распространяется на бесплатной основе на платформе IOS, а в дополнение к нему готовится к релизу кроссплатформенный Telegram-бот. В программу необходимо загрузить десятисекундную запись плача — нейросеть проанализирует структурные изменения голоса младенца и определит причину такой реакции.

Как пояснил лидер проекта Михаил Александров, в зависимости от группы раздражителей плач претерпевает структурные изменения, что и отлавливает нейросеть.

Фото: pxhere