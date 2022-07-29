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Ученые считают находку особенно интересной тем, что, как правило, для подростков такие крупные погребальные конструкции не создавались.
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В Алтайском крае археологи нашли захоронение "Ромео и Джульетты"  III—II тысячелетия до н. э

29 июля 2022 17:25
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Ученые считают находку особенно интересной тем, что, как правило, для подростков такие крупные погребальные конструкции не создавались.

Участники международной археологической экспедиции "Большой Алтай: тюркское наследие. Сентелек – 2022" обнаружили необычное захоронение III—II тысячелетия до н. э., предположительно, мальчика и девочки, которых неофициально прозвали "Ромео и Джульетта афанасьевского времени", сообщили РИА Новости в пресс-службе Алтайского государственного университета.

По информации руководителя экспедиции, эксперта Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", профессора Сергея Грушина, эту находку сделали на могильнике афанасьевского времени, который начинали копать еще три года назад. По его словам, мегалитическое погребальное сооружение сложено из крупных каменных плит высотой до полутора метров, которые вкапывались вертикально на полметра в грунт. Внутри такой ограды помещалось погребение, которое сверху накрывалось крупными каменными блоками.

"Мы ожидали найти в погребении останки мужчины, представителя элиты афанасьевского общества или какого-то религиозного лидера, но совершенно неожиданно обнаружили парное захоронение подростков, предположительно, мальчика и девочки в возрасте примерно 10-12 лет. Они были погребены на спине с согнутыми в коленях ногами, их сопровождало по одному горшку, один из них очень маленький, необычной формы. На левой руке у каждого из подростков был браслет из пастовых бусин, по всей видимости, из минералов. Браслеты абсолютно одинаковые, и отличаются формой только одной бусины", – приводятся в сообщении слова Грушина.

Ученые считают находку особенно интересной тем, что, как правило, для подростков такие крупные погребальные конструкции не создавались.

"Для взрослых афанасьевцев сооружались простые могильники – неглубокая яма и простая наброска из камней. Почему для этих детей создали такие крупные трудоемкие конструкции – мы пока только можем строить предположения. У нас в экспедиции найденных подростков уже окрестили "Ромео и Джульетта афанасьевского времени", но были ли они родственниками, и точно ли они разнополые, это будут смотреть антропологи и генетики", – цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории и материальной культуры РАН Алексея Фрибуса.

Экспедиция, уточняется в сообщении, прошла в начале июля в Чарышском районе Алтайского края при участии ученых из Алтайского госуниверситета, Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) и Торайгырова университета (Республика Казахстан). Ее целью был поиск захоронений тюркского времени среди разновременных курганов древнего могильника в устье реки Тёплая.

За время экспедиции, по данным пресс-службы, исследователи раскопали более 150 квадратных метров площади памятников Усть-Тёплая и Малая Татарка. Всего было изучено шесть курганов, четыре из которых относятся к афанасьевскому времени, связанные с эпохой энеолита (32 – 28 века до н.э.), и два пазырыкского времени скифской эпохи (5-2 века до н.э.).

 

 Фото : Виолетта Сайберт/РИА Новости

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