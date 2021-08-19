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Самарские ученые ищут способ спасения рыбы от массового замора

19 августа 2021 13:15
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Вопрос гибели рыбы обсудили на общероссийском совещании в формате видеоконференции.

Проблема замора рыбы и чрезмерного цветения синезеленых водорослей (цианобактерий) является общемировой и не носит частный характер конкретного региона.  Вопрос гибели рыбы обсудили на общероссийском совещании в формате видеоконференции. В нем приняли участие ученые, представители федеральных и региональных профильных министерств и представители Центров управления регионами. Инициатор совещания – ЦУР Самарской области.

«С 1 июля по 16 августа ЦУР Самарской области зафиксировал более 200 сообщений и полноценных постов на тему гибели рыбы в водоемах региона. Чаще всего люди писали о заморе на территории Тольятти (полуостров Копылово, Куйбышевское водохранилище), Самары (о.Зелененький, Студеный овраг, 2-ая очередь Набережной), встречались случаи – в Сызрани и Чапаевске», - сообщил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.   

Администрация Тольятти и Министерство лесного хозяйства и природопользования Самарской области совместно с Гидрометобсерваторией и Институтом Волжского бассейна, выяснили, что «причиной гибели рыбы является недостаток кислорода в воде, вызванный аномально высокими температурами воздуха, чрезмерным прогревом воды и интенсивным цветением сине-зеленых водорослей». По мнению ученых, проблема цветения водоемов существует уже много лет. Синезеленые водоросли – естественный компонент природных экосистем водоемов. На их активный рост влияют такие факторы, как тепло, солнце и питательные вещества в воде. При благоприятных условиях цианобактерии могут размножаться очень быстро – из одной клетки за 4-5 часов появляются тысячи новых. 

«Цветение водоемов приводит к массовой гибели рыбы, а также околоводных млекопитающих, водных млекопитающих и птиц, так как некоторые виды водорослей, в том числе и цианобактерии, при разложении выделяют токсины, - рассказала начальник отдела рыбохозяйственной экологии «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» Елена Оганесова. - Токсины действуют на рыбу как нервнопаралитический яд, он вызывает изменения в составе крови, мешает передаче кислорода, очень сильно влияет на жаберный аппарат, то есть рыба не может дышать. И, конечно, замор вызывает и недостаток кислорода. Поскольку цианобактерии, как и все растения, при солнечном свете выделяют кислород, а в темноте его поглощают. Поскольку вся поверхность водоема покрывается водорослями, то содержание кислорода в воде до дна снижается практически до нуля. И водным организмам, и рыбам – всем нечем дышать».

В борьбе с чрезмерным ростом цианобактерий используется несколько методов. Механическая чистка водоема, когда водоросли убирают, может быть эффективна в малом водоеме, но не представляется возможным в крупном. 

Ученые Самарского университета им. академика С.П. Королева рассказали об эксперименте на заболоченном озере Ильмень в Чапаевске. В основе эксперимента - биологическая очистка озера с помощью адаптированного штамма CHLORELLA Vulgaris. Ключевым результатом воздействия хлореллы на водоем оказалось изменение взаимодействия доминантов в фитопланктоне. Хлорелла повышает прозрачность воды, насыщает ее кислородом, устраняет неприятный запах и служит кормовой базой для рыб. 

«С мая по август в Ильмень (площадь 0,6 км2) запустили 15 тонн хлореллы. Сейчас вода в озере остается прозрачной, по сравнению с предыдущими годами. Местные жители купаются в озере, рыбаки рыбачат – значит, рыба не гибнет. Но чтобы сделать выводы, насколько методика успешна, должно пройти несколько лет», - рассказала директор АНО «Экологический Центр Поволжья», кандидат биологических наук Самарского университета Ольга Калашникова. 

В борьбе с синезелеными водорослями используют и растительноядных рыб – толстолобиков и белых амуров. Методику применяют в водоемах Крыма. По словам начальника управления рыболовства и аквакультуры департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Крым Владимира Гайдоенко, вселение растительноядных рыб эффективно и позволяет трансформировать биомассу в ценную пищевую продукцию. Но заселять водоем нужно не только этими видами рыб. Чтобы сохранить баланс, нужны плотва, сазан, хищные рыбы. 

Цветение водоемов имеет и антропогенную природу. Замедление течения в реках, создание водохранилищ способствует размножению водорослей. Основными способами предотвращения активного цветения воды, по мнению специалистов, могут быть регулирование и контроль стоков, жесткое соблюдение нормативов качества воды, предотвращение сброса неочищенных сточных вод. 

«В рамках нацпроекта «Экология» реализуются два федеральных проекта «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных объектов», - отметила начальник отдела отраслевых проектов и программ Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федерального имущества Минприроды России Екатерина Баранова. – В рамках проекта «Оздоровление Волги» ключевым мероприятием является строительство и реконструкция очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод и сокращение их отведения в реку Волгу. Это позволяет ослабить антропогенное влияние на водоем. Сюда же включена и расчистка мелиоративных каналов. Только комплекс мер поможет снизить воздействие антропогенного фактора». 

На территории Самарской области в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» планируется 35 мероприятий по строительству (реконструкции) канализационных очистных сооружений до 2024 года. Они будут реализовываться в 10 городских округах и 5 муниципальных районах Самарской области. Также в рамках реализации федерального проекта за счет внебюджетных источников планируется провести модернизацию канализационных очистных сооружений на 4 промышленных предприятиях Самарской области, входящих в ТОП-200 основных загрязнителей.

 

Теги: самарские ученые спасение рыбы

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