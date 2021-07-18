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Матч 1-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги "Крылья" проведут 25 июля против "Ахмата".
Заключительный контрольный матч: "Крылья Советов" - "Урал" – 0:1
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Заключительный контрольный матч: "Крылья Советов" - "Урал" – 0:1

18 июля 2021 18:33
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Матч 1-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги "Крылья" проведут 25 июля против "Ахмата".

Завершился товарищеский матч между "Крыльями Советов" и "Уралом".

Поединок проходил в закрытом режиме на "Солидарность Самара Арене".

Встреча получилась с большим объемом борьбы и грубости, арбитр неоднократно показывал желтые карточки.

Единственный гол забил Юрий Железнов на 28-й минуте матча.

"Крылья Советов" – "Урал" – 0:1 (0:1)

Матч 1-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги "Крылья" проведут 25 июля против "Ахмата". Начало матча в 20:00, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ФК "КС"

 

 

 

Теги: "Крылья Советов" контрольный матч

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