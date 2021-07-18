Завершился товарищеский матч между "Крыльями Советов" и "Уралом".
Поединок проходил в закрытом режиме на "Солидарность Самара Арене".
Встреча получилась с большим объемом борьбы и грубости, арбитр неоднократно показывал желтые карточки.
Единственный гол забил Юрий Железнов на 28-й минуте матча.
"Крылья Советов" – "Урал" – 0:1 (0:1)
Матч 1-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги "Крылья" проведут 25 июля против "Ахмата". Начало матча в 20:00, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"