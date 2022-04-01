Второе крупное поражение: молодежные команды "Крылья Советов" - "Локомотив" - 1:4

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В 21-ом туре М-Лиги молодежная команда "Крыльев Советов" на "Сапсан Арене" встречалась с "Локомотивом".

На 36 минуте красивая комбинация удалась "Крыльям", итогом которой стал точный удар Егора Тоцкого, открывшего счет в матче.

Вплоть до 80 минуты самарская команда успешно контролировала ход встречи, но в одном из моментов защитники упустили нападающего "Локомотива", который выходил один на один, Мотовичев попытался выбить мяч, но сбил игрока в штрафной – пенальти реализовал Алексей Ларин.

Спустя несколько минут Мотовичев был удален за бурное несогласие на действия судьи в одном из моментов в нашей штрафной. Этот эпизод стал переломным, после этого Локомотив забил еще 3 мяча в ворота "Крыльев", один из которых произошел после спорного эпизода: Матвей Чекалин сыграл рукой в штрафной площади самарцев при приеме мяча.

4:1 – второе крупное поражение подряд для нашей команды в чемпионате М-Лиги. После окончания матча в ходе небольшой потасовки, был удален еще один игрок "Крыльев", Егор Тоцкий.

Следующий матч "Крылья" проведут в Самаре против "Чертаново". Встреча пройдёт 8 апреля, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"