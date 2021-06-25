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В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
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В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции

25 июня 2021 20:23
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 В соревнованиях по упрощенным правилам в мини-футбол приняли участие 17 команд со всей губернии.

Одним из самых активных видов спорта является футбол. В него играют, его смотрят и любят огромное количество людей. Не являются исключением и сотрудники Госавтоинспекции, среди которых есть как профессионалы, так и любители.

В преддверии 85-й годовщины со дня образования службы ГАИ – ГИБДД, в областном центре прошел Кубок Самарской области по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции. В этом году турнир отметил свой 10-й юбилей.

Соревнования проходили на одной из площадок стадиона «Солидарность Арена».  В соревнованиях по упрощенным правилам в мини-футбол приняли участие 17 команд со всей губернии.

Главная цель мероприятия - это выявить сильнейшую команду, среди сотрудников Госавтоинспекции Самарского региона. Т

На открытие соревнований прибыл заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Андрей Токарев, начальник УРЛС полковник внутренней службы Александр Афанасьев, руководитель управления ГИБДД  полковник полиции Юрий Некрасов, председатель местной общественной организации «Самарская городская федерация футбола» Сергей Марушко, заслуженный ветеран ФК «Крылья Советов», мастер спорта СССР Вячеслав Садовников.

После приветственных слов гостей и организаторов, команды приступили к соревнованиям.

Правила мини-футбола имеют много общего с правилами большого футбола, однако, есть несколько важных отличий, главным из которых является уменьшенное число игроков и размер площадки.  

Два дня упорной и результативной игры, а также жажда к победе определила победителей:

1 место – ОГИБДД УМВД России по г. Тольятти и ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Тольятти;

2 место – ОСР ДПС ГИБДД ОР ГУ МВД России по Самарской области;

3 место – Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.

Все команды были награждены памятными подарками, кубками и дипломами.  

 

Фото: ГУ МВД СО

 

Теги: Мероприятия мини-футбол сотрудники Госавтоинспекции

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