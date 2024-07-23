Я нашел ошибку
Главные новости:
Для фиксации нарушений ПДД при использовании электросамокатов. Компании ищут и сами штрафуют нарушителей ПДД.
Кикшеринговые компании в 30 городах России запустили собственные аналоги ГАИ
В Правительстве региона состоялась предварительная защита проектов развития Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Чапаевска.
Вячеслав Федорищев оценил проекты региональных команд по программе «Гостеприимные города»
Оформи Карту Болельщика и получи билет на игру.
В преддверии матча с «Ростовом» запускается акция для тех, кто впервые оформляет Карту Болельщика
Начальник УФСИН СО Алексей Климов обозначил проблемные вопросы и попросил главу региона о содействии в их решении.
Глава Самарской области совместно с представителями УФСИН определил перспективы развития учреждения
В Самаре ночью +13, +15° С, днем +22, +24°С.
24 июля в Самарской области без осадков, до +24°С
Его песни "Встанем", "Я русский" и "Мой бой" стали настоящими хитами и звучат на центральных каналах и ведущих радиостанциях России.
Путин присвоил певцу Ярославу Дронову (Shaman) звание Заслуженного артиста России
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Тольяттинец признан виновным в организации убийства по найму
Используя такие "серые" номера телефонов, мошенники могут регистрироваться в социальных сетях, сохраняя анонимность.
Мошенники используют серые сим-карты для кражи персональных данных
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.78
-0.24
EUR 95.76
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В преддверии матча с «Ростовом» запускается акция для тех, кто впервые оформляет Карту Болельщика

23 июля 2024 21:42
130
Оформи Карту Болельщика и получи билет на игру.

В преддверии матча с «Ростовом» совместно с Банком партнёром «Солидарность» запускаем акцию для тех, кто впервые оформляет Карту Болельщика.

В среду, 24 июля, в период с 10:00 до 17:00 оформите Карту Болельщика в МФЦ на ул. Дыбенко, 12В, а затем для получения билета на матч обратитесь к волонтеру в футболке «Крыльев Советов», который находится непосредственно в учреждении.

В четверг, 25 июля, с 10:00 до 19:00 в МФЦ в микрорайоне Крутые Ключи по адресу ул. Мира, 10, оформите Карту Болельщика и получите билет на игру у волонтера «Крыльев» в учреждении.

Кроме этого, при оформлении Карты Болельщика в день матча в мобильных пунктах МФЦ на стадионе можно также получить билет. Пункты МФЦ расположены у гейта 3 и начинают работу за 4 часа до начала матча.

Встреча 2 тура МИР РПЛ пройдет 26 июля на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 19:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На стадионе «Металлург» прошел праздник, посвященный юбилею «Крыльев Мечты».
22 июля 2024, 15:10
Подшефный футбольный клуб «Крылья Мечты» отметил свой 10-й день рождения
На стадионе «Металлург» прошел праздник, посвященный юбилею «Крыльев Мечты». Спорт
560
Впервые после травмы, пропустив год без двух дней, выйдя на замену сыграл Дмитрий Цыпченко.
20 июля 2024, 20:35
«Крылья Советов» проиграли чемпиону страны «Зениту» - 0:4
Впервые после травмы, пропустив год без двух дней, выйдя на замену сыграл Дмитрий Цыпченко. Футбол в Самаре
844
 Голами отметились Амар Рахманович и Владислав Шитов.
13 июля 2024, 20:48
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками» - 2:2
 Голами отметились Амар Рахманович и Владислав Шитов. Футбол в Самаре
1058
В центре внимания
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусо
23 июля 2024  13:50
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусора
280
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды росгвардейцам за выполнение боевых задач во время специальной военной операции
23 июля 2024  13:39
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды росгвардейцам за выполнение боевых задач во время специальной военной операции
559
Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника
23 июля 2024  10:51
Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника
354
Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации
23 июля 2024  09:45
Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации региона
259
В Самаре автобусы по маршруту №5 будут следовать по новому расписанию
22 июля 2024  10:36
В Самаре автобусы №5 будут следовать по новому расписанию
462
Весь список