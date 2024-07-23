В преддверии матча с «Ростовом» запускается акция для тех, кто впервые оформляет Карту Болельщика

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В преддверии матча с «Ростовом» совместно с Банком партнёром «Солидарность» запускаем акцию для тех, кто впервые оформляет Карту Болельщика.

В среду, 24 июля, в период с 10:00 до 17:00 оформите Карту Болельщика в МФЦ на ул. Дыбенко, 12В, а затем для получения билета на матч обратитесь к волонтеру в футболке «Крыльев Советов», который находится непосредственно в учреждении.

В четверг, 25 июля, с 10:00 до 19:00 в МФЦ в микрорайоне Крутые Ключи по адресу ул. Мира, 10, оформите Карту Болельщика и получите билет на игру у волонтера «Крыльев» в учреждении.

Кроме этого, при оформлении Карты Болельщика в день матча в мобильных пунктах МФЦ на стадионе можно также получить билет. Пункты МФЦ расположены у гейта 3 и начинают работу за 4 часа до начала матча.

Встреча 2 тура МИР РПЛ пройдет 26 июля на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 19:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба ПФК "КС".