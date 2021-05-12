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В Финале Кубка России "Крылья Советов" в Нижнем Новгороде уступили московскому "Локомотиву" – 1:3

12 мая 2021 23:19
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Заключительный матч ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут в Калининграде с "Балтикой".

В финальном матче Бетсити – Кубка России "Крылья Советов" в Нижнем Новгороде уступили московскому "Локомотиву" – 1:3.

Счет в матче открыли железнодорожники. На 14 минуте после навеса Макима Мухина Мехди неосторожно сбрасывал мяч голкиперу, и на опережение сыграл Камано, который переправил мяч в ворота – 1:0.

Самарцы отыграли через восемь минут в красивой атаке. Владислав Сарвели в борьбе с защитником внес мяч в ворота – 1:1.

На второй минуте второго тайма вторая ошибка самарской защиты привела ко второму голу. Сергей Божин сфолил на Федоре Смолове, и главный арбитр Сергей Иванов указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти исполнил Федор Смолов, Иван Ломаев дотянулся до мяча, но парировать не смог – 2:1.

На 84 минуте после подачи с углового Мурило головой отправил мяч в сетку – 3:1.

Заключительный матч ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" проведут в Калининграде с "Балтикой". Игра 42-го тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ состоится в субботу, 15 мая, в 14:00, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: кубок России финал

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